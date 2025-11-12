Neljapäev tuleb vihmane

Vahemere äärest põhja sirutunud kõrgrõhuala hoidis kolmapäeval Eesti ilma veel võrdlemisi rahulikuna, kuid lääne poolt on jõuliselt peale tungimas ulatuslik madalrõhkkond, mis haarab homseks kogu Läänemere piirkonna oma mõju alla.

Eeloleval öösel levib tihe vihmasadu saartelt üle kogu maa. Puhub tugev edela- ja lõunatuul, sisemaal ulatuvad puhangud 16, rannikul kuni 21 meetrini sekundis, vastu Läänemerd ja Soome lahe suudmes võib tuul tõusta kuni 24 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb 4–8 kraadi vahele, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommikul ja päeval püsib ilm pilvine ja vihmane. Tuul puhub jätkuvalt lõuna- ja edelakaarest, rannikul on puhanguid 20 meetrini sekundis. Sooja on 7–11 kraadi. Õhtul tuul nõrgeneb ning loode poolt hakkab lähenema külmem õhumass.

Reede ööks tõrjub külm õhk sooja minema. Sajuala liigub üle Eesti ja hommikuks sadu lakkab. Õhutemperatuur langeb sisemaal 0 kraadi ümbrusse, rannikul jääb veel plussi. Päeval sajab põhjaservas vihma ja lörtsi, sisemaal vaid kohati. Õhutemperatuur on 5 kraadi ringis, õhtul langeb alla nulli ning teed muutuvad libedaks.

Nädalavahetusel jääb ilm jahedaks ja heitlikuks. Sajab aeg-ajalt vihma ja lörtsi, öised temperatuurid on 0 kraadi lähedal või miinuses, päevased jäävad napilt plusspoolele.

Ilmateenistus hoiatab, et alates reedest on libeduseoht suur nii maanteedel kui linnatänavatel. Kes pole veel talverehve alla pannud, peaks seda nüüd kindlasti tegema.