Isamaa ja Reformierakond sõlmisid Tartus võimuleppe

Eesti
Urmas Klaas ja Kaspar Kokk.
Urmas Klaas ja Kaspar Kokk. Autor/allikas: ERR
Eesti

Isamaa ja Reformierakond allkirjastasid neljapäeval Tartus koalitsioonileppe. Neljaks aastaks sõlmitud võimulepe mahub 11 leheküljele ning sellele kirjutas Isamaa nimel alla Kaspar Kokk ja Reformierakonna nimel linnapeana jätkav Urmas Klaas.

"Isamaale on oluline, et saime kokkuleppele Veeriku kooli kordategemises ja selles, et vaatame linnaruumi tasakaalustatud arengule nii, et kohtleme eri liiklejagruppe ühesuguse austuse ja tähelepanuga," ütles Kokk enne leppe allkirjastamist.

Kokk märkis ka, et uus Tartu linnavõim peab Tartu huvide eest seisma ka kaugemal. "See puudutab ühendhaigla teket," ütles Kokk.

"Tahame anda linna arengule hoogu juurde. Tahame, et Tartu elukeskkond oleks väga hea. Meie ühine soov on see, et alustame Siuru ja välialade ehitamisega. Veeriku kooli remondi toome ettepoole ja jätkame koolide ja lasteaedade remondiga. Tartu linna sõna peab olema kuulda, kui räägime regionaalsest tasakaalust, sest Tartu on hariduse, kultuuri ja ettevõtluse oluline keskus," ütles Klaas.

Koalitsioonileppes öeldakse, et haridus on Tartu identiteedi nurgakivi ja tuleviku vundament.

"Soovime, et Tartu oleks jätkuvalt Eesti hariduse ja teaduse lipulaev, noori peresid soosiv kasvulava ning uuendusmeelse ettevõtluse kese. Kujundame linna, mis väärtustab oma ajalugu, isamaalisust, eesti keelt ja traditsioone, hoiab oma rohelust ning vaatab julgelt tulevikku."

Leppes lubatakse, et ei tõsteta lasteaia kohatasu ning samas "vabastatakse alates 4-lastelistest peredest kõik pere lapsed lasteaia kohamaksust".

Tartu koolid saavad leppega drooniõppe võimekuse ja igale koolile ostetakse ka harjutusdroonid.

Spordipeatükis lubatakse "teha koostööd riigiga võimaliku multihalli rajamiseks Tartusse".

Uus liit lubab töötada selle nimel, et "Tartu sportlased on jätkuvalt esindatud olümpiamängudel ja et linna esindusmeeskonnad oleksid Eesti parimad".

Kultuuripeatükis on lubadus alustada "Siuru kultuurikeskuse ja sellega seotud välialade ehitamist".

Aga ka lubadus aidata "Eesti Rahva Muuseumil leida võimalusi korrastada Raadi ajalooline mõisahoone".

Algne plaan võidelda kõigi õiguslike vahenditega Tallinna haigla vastu on asendunud leppes leebema sõnastusega: "Eesti meditsiinis regionaalse tasakaalu säilimiseks ei pea me õigeks Tallinnas asuvate haiglate ühendamist üheks asutuseks."

Transpordi peatükis lubatakse "seista neljarealise Tartu-Tallinna maantee väljaehitamise eest" ja "teha koostööd kiire rongiühenduse nimel Tallinna ja Riia suunal".

Linnaplaneerimise alapeatükis lubatakse "vaadata üle üldplaneeringu, sh rattateede võrgustiku".

Linnajuhtimises saab Reformierakond linnapea ja kaks abilinnapea kohta ning volikogu aseesimehe koha. Isamaa saab kolm abilinnapea kohta ja volikogu esimehe koha.

Võimuleppe täisteksti saab lugeda täismahus artikli alt.

Toimetaja: Urmet Kook

