Jaapani politsei sai loa kasutada karude vastu vintpüsse

Alates neljapäevast tohib Jaapani politsei karude laskmiseks kasutada vintpüsse, kuna riigi rangeid relvaseadusi on muudetud, et aidata võimudel võidelda rünnakute lainega.

Alates aprillist on karurünnakutes üle riigi hukkunud rekordilised 13 inimest ning peaaegu iga päev teatatakse juhtumitest, kus karud tungivad kodudesse, luusivad koolide lähedal või märatsevad supermarketites.

Valitsus püüab leida lahendust rünnakute sagenemisele, mille põhjuseks on teadlaste hinnangul kiiresti kasvav karupopulatsioon, tänavune kehv tõrusaak ja kahanev rahvaarv.

Jaapani põhjaosas Akita ja Iwate prefektuurides, kus on toimunud enamik rünnakuid, peeti neljapäeval tseremoonia märulipolitseile, kellel on nüüdsest lubatud kasutada karude laskmiseks vintpüsse.

Kohalikud ametnikud kinnitasid AFP-le, et eelmisel nädalal välja kuulutatud relvaseaduse muudatused jõustusid neljapäeval.

Muudatus tehti, kuna meedia teatel on Jaapani tavapolitsei käsirelvadest karude vastu vähe abi, sest need ei ole piisavalt võimsad, et loomi tappa.

USA saatkond Tokyos avaldas kolmapäeval oma veebilehel "metsloomahoiatuse", milles soovitatakse inimestel vältida üksi liikumist piirkondades, kus on karusid märgatud, või neist kohtadest üldse eemale hoida.

Ka Suurbritannia valitsus on soovitanud reisijatel vältida üksinda matkamist piirkondades, kus on karusid märgatud.

Viimastel nädalatel on karusid regulaarselt nähtud ja on toimunud ka rünnakuid.

Kolmapäeval ilmus Iwate prefektuuris Iwate Hanamaki lennujaama lähedusse karupoeg, mistõttu suleti lennurada enam kui tunniks ja kaks siselendu hilinesid, ütles kohalik ametnik Shigeo Konno AFP-le.

Eelmisel nädalal hakkas Jaapan saatma sõdureid ka rängalt mõjutatud Akita piirkonda, kuigi sõjaväelased ei kanna tulirelvi ega hakka karusid küttima.