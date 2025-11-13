X!

E200 kliimaseadusest: põlevkivist võiks süsinikuvabalt elektrit edasi toota

Tarmo Tamm, Eesti 200
Tarmo Tamm, Eesti 200 Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Erakonda Eesti 200 kuuluv riigikogu liige Tarmo Tamm, kes parteis kliimakindla majanduse seadust koordineerib, ütles, et aastast 2035 põlevkivist elektri tootmise lõpetamine, nagu näeb ette kliimakindla majanduse seaduse energeetika teekaart, ei ole mõistlik. Tamme hinnangul võiks seda edasi teha, kui õnnestub seda emissioonivabalt toota.

Valitsus arutas neljapäeval kabinetiistungil kliimaministeeriumis välja töötatud kliimakindla majanduse seadust, mis nii ettevõtjate kui ka looduskaitsjate hinnangul ei täida oma eesmärki. Tamm ütles, et kuigi eelnõu on veel toores, jõuab seda kõvasti muuta.

"Tänaseks on see suuresti ainult ametnike näpujäljed ja nende poliitiline tahe, aga nendel puudub rahva mandaat," märkis Tamm.

"Seda ei saa võtta kindlasti sellisena, nagu ta täna seal kirjas on. Minu vaatest on tegemist toorikuga. Sel on veel läbida valitsuse ringi, ta tuleb riigikogusse, tuleb komisjonist suurde saali. Kogu sellel teel saab seda seadust muuta ja sättida nii, et muutub aina paremaks ja täpsemaks," ütles Tamm.

Küsimusele, mida Tamm seaduses muudaks, vastas ta, et sellele on raske üheselt vastata.

Samas ütles Tamm, et tema nägemuses peaks seadus võimaldama Ida-Virumaale rajada biokeemiatehaseid ja tooraine jaoks metsaseadusesse kirja, et 70 protsenti metsedest on vabalt majandatav.

"Ilma igasuguste piiranguteta, välja arvatud need piirangud, mis on metsaseadusega pandud. See on meil koalitsioonis kokku lepitud ja selle poole me liigume," märkis Tamm.

"Mida rohkem hooldada metsa, seda paremini ja kiiremini ta kasvab. Meie majandusmetsa eesmärk on tõepoolest, et saada rohkem puitu," rääkis Tamm.

Kui kliimakindla majanduse seadus näeb kõigile sektoritele ette niinimetatud teekaartide koostamise, siis praegu on teekaart vaid energeetikas. Sektoris näeb kliimaministeerium ette, et elektri tootmine põlevkivist lakkab aastal 2035. Tamme hinnangul on see viga.

"Sellist eesmärki ei peaks panema, et millal me lõpetame põlevkivi kasutamise. Selles mõttes on natukene selline lihtsameelne eesmärk," ütles Tamm.

"Kui põlevkivi kasutamise juures süsinikdioksiid kinni püüda, siis ei ole põlevkivi kasutamises kliimaseaduse mõttes mitte midagi halba. Me peaks lähtuma sellest, et kas on emissioon või ei ole emissiooni," rääkis Tamm.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

