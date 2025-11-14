X!

USA riskikapitalifirma tunneb huvi Lukoili välisvarade ostmise vastu

Lukoilile kuuluv bensiinijaam
Lukoilile kuuluv bensiinijaam Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Valeria Kalugina
Asjaga kursis olevad allikad ütlesid, et USA riskikapitalifirma Carlyle tunneb huvi Vene naftafirma Lukoili välisvarade ostmise vastu.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Carlyle kaalub, kas taotleda USA võimudelt litsentsi, mis võimaldaks firmal Lukoiliga tehingu üle läbirääkimisi pidada. Nii Carlyle kui ka Lukoil ei vastanud lehe kommentaaritaotlustele.

Carlyle võib siiski otsustada, et ei kavatse pakkumist teha. Allikate teatel tunnevad Lukoili rahvusvahelise äri vastu huvi veel mitmed firmad.

USA kehtestas hiljuti Lukoilile sanktsioonid ja seejärel pidi Lukoili välisvarad ostma energiakandjate kaubandusega tegelev ettevõte Gunvor. Viimane aga loobus USA surve tõttu Lukoili varade ostmisest ning naftahiid võib maha kanda miljardite dollarite ulatuses varasid

Lukoili välisvarade hulka kuuluvad nafta- ja gaasimaardlad Iraagis, Kesk-Aasias ja Mehhikos. Lisaks on firmal maailmas ulatuslik tanklakettide võrgustik ning Bulgaarias ja Rumeenias asuvad selle rafineerimistehased. 

Financial Times kirjutas hiljuti, et USA sanktsioonid tekitavad nüüd Lukoilile tõsiseid raskusi. Kuna Venemaal domineerivad Putini liitlastega seotud firmad, on Lukoil viimastel aastakümnetel pööranud pilgu välisturgude poole. Siseturul on Lukoili kasvuvõimalused jäänud piiratumaks ning nüüd on ka selle välisüksused suurtes raskustes. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

USA riskikapitalifirma tunneb huvi Lukoili välisvarade ostmise vastu

