Järelevalve leidis JJ-Street tantsukooli õppekavas mitmeid puudusi

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) leidis riiklus järelevalves, et JJ-Street tantsukooli õppekava ja huvikooli õppetegevus ei ole täiel määral vastavuses ning et õppekava sisaldab piiravaid regulatsioone.

Jaanuaris alanud järelevalve käigus hinnati, kas JJ-Street Tantsukooli õppekava vastab õigusaktides kehtestatud nõuetele. Järelevalvega leiti, et õppekava ning huvikooli õppetegevus ei ole täiel määral vastavuses.

HTM märkis, et õppekava sisaldab huviharidusele mitteomaseid piiravaid regulatsioone, näiteks keeld kõigil õppuritel osaleda teiste tantsuorganisatsioonide tegevuses.

Samuti selgus järelevalves, et huvikooli kodukord kohustab õppureid osalema kooli projektides ning keelab ilma treeneri kirjaliku nõusolekuta võistluste ja esinemiste korraldamise, mis HTM-i hinnangul takistab õppurite loovust ja praktiliste kogemuste omandamist, mistõttu ei ole need sätted kooskõlas huvihariduse põhimõtetega.

JJ-Street teatas ministeeriumile, et on asunud õppekava muutma ning esitas ka uue kodukorra, kus võrreldes varasema dokumendiga olid eemaldatud kirjeldatud piiravad sätted, märkis ministeerium.

HTM märkis ka, et huvikoolis ei tegutse huvikooli põhikirjas määratletud ning seaduses reguleeritud hoolekogu ja õppenõukogu, mis peaksid tagama õppetöö ja õppurite heaolu järelevalve. Samuti on koolis tõstetud õppemaksu seaduses lubatust suuremas mahus, leidis järelevalve.

Järelevalves selgus ka, et EHIS-esse oli puudulikult esitatud nii õppurite, töötajate kui ka õppekava andmed.

Järelevalvet teostasid haridus- ja teadusministeeriumi õigus- ja personalipoliitika osakonna järelevalve valdkonna juht Elen Ruus, õigusnõunik-peaekspert Triin Hüva, õigusnõunik Margit Ahu, eksperdina oli kaasatud haridus- ja teadusministeeriumi huvihariduse ja noorsootöö juht Tormi Kotkas.

Järelevalvega tehti ettekirjutus, et kooli pidaja peab tagama huvialade õpetamise õppekava alusel kõigile huvikooli õppuritele ning kehtestama vanuserühmale 3–6 õppekava seaduse alusel. Samuti peab kooli pidaja kehtestama õpperühmade suuruse ja moodustamise alused seaduse alusel. Mõlema ettekirjutuse peab kooli pidaja täitma 1. maiks.

JJ-Street koolijuht Peeter Taim ütles, et nad on ministeeriumi ettepanekutega täielikult nõustunud ning praeguseks on lõviosa tehtud ettepanekutest juba kooli dokumentatsiooni sisse viidud.

JJ-Streeti järelevalvemenetluses esindanud TSG Baltic vandeadvokaadi Indrek Kuke sõnul oleks ministeeriumi ettepanekutest palju õppida ka teistel huvikoolidel, sest oluline osa JJ-Streeti puhul esile toodud formaalsetest puudustest on tingitud huvihariduse valdkonna regulatsioonide ebaselgusest ja vastuolulisest tõlgenduspraktikast.

HTM algatas järelevalvemenetluse, kui mitmed endised JJ-Street tantsukooli treenerid ja õpilased süüdistasid huvikooli manipulatsioonis ja rahalises survestamises.