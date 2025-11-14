Tarmu Tammerk: isad, isad ja teistmoodi isad

ERR-i programmid peavad olema mitmekülgsed ja aitama kaasa ühiskonnagruppide omavahelise seose tunnetamisele. Selle alla mahub hästi erinevate perekonnatüüpide kajastamine, kirjutab Tarmu Tammerk.

9. novembri ETV saates "Hommik Anuga" eetris olnud intervjuu kahe isa ja nende kahe lapsega on tekitanud arutelu, kas samasoolise pere kajastamine ERR-i telekanalis ja just isadepäeval on põhjendatud ning kooskõlas ERR-i seaduse, hea tava ja ajakirjanduseetika koodeksiga.

Aruteludes on mõned kriitikud muuhulgas väitnud, et paljude jaoks ei ole selline materjal vastuvõetav.

Oluline on siiski meeles pidada, et avalik-õiguslik meedia ei pea lähtuma enamuse maitse-eelistustest, vaid peab tegutsema ühiskonna tervikliku peegelduse huvides.

ERR-i programmid peavad olema mitmekülgsed ja aitama kaasa ühiskonnagruppide omavahelise seose tunnetamisele. Selle alla mahub hästi eri perekonnatüüpide kajastamine.

ERR-i hea tava rõhutab ka, et rahvusringhääling peaks olema tundlik ühiskonnas tekkivate ja arenevate keskustelude suhtes. Antud saatelõik täitis seda rolli. Samuti ei ole saates rikutud ajakirjanduseetika reegleid.

Avalikkusel on ERR-i suhtes eriline ja igati põhjendatud ootus näha programmides teatud stabiilsust ja rütmi. Eeldatakse, et ERR-i kanalid on teatud koosolemise hetkedel turvapaik. Üldiselt nõnda ka on, kuigi samal ajal on mõistetav toimetuste soov pakkuda värskemaid lahendusi, nagu muide ka ERR-i arengukava ette näeb. Igal pidulaual ei pea tingimata olema must leib, vahel võib pakkuda ka ciabatta't.

Nädala jooksul väga politiseerituks kujunenud arutelu võib jätta mulje, nagu oleks vaatajad massiliselt telesaate järel hakanud oma nördimust avaldama. Nii see pole.

Pärast saadet tuli vaid paar kirja ja kõnet, milles avaldati pahameelt samasoolise paari ja nende laste intervjueerimise kohta, mis pöördujate arvates ei tohi toimuda isadepäeval ega ka muul ajal ERR-i kanalis.

Alles pärast mõne poliitiku käredat kriitikat ja ERR-i nõukogu esimehe ajakirjanduses ilmunud kriitilisi kommentaare tuli tagasisidet rohkem, ent fookus oli siis juba sellel, kes ja kuidas võib soovitada või nõuda käsitletavate teemade piiride kehtestamist ERR-is. Nõukogu esimees Rein Veidemann kinnitas hiljem, et tema kommentaarid olid isiklikud, ent paratamatult tajuti neid ametikohajärgselt.

Mõne kirja saatja ei varjanudki, et saadet pole näinud, aga kuulu järgi olevat see olnud isadele väga solvav.

On arusaadav, et kõik teemakäsitlused ei pea ega saagi igaühele meeldida.

Pidupäevade ja tähtsündmuste kajastamisel on loomulik otsida tasakaalu traditsioonide ja uudsete lähenemiste vahel. Üks osa ühest saatest oli teistmoodi, kuid siiski ERR-i ülesannetele vastav.

Isadepäeva kontekstis tasub rõhutada, et ETV kavas oli sel päeval terve rida temaatilisi saateid, mitte vaid veerandtunnine intervjuu isade paari ja nende lastega. Enne saadet "Hommik Anuga" oli eetris Lembit Uustulnd, kes "Prillitoosis" meenutas oma laululoojast isa Albert Uustulndi. Veel enne seda sai vaadata saadet "Isad ja pojad". Pärast saadet "Hommik Anuga" tegi ETV otseülekande Põltsamaalt, kus isadepäeva kontserdi eel pidas isade auks kõne presidendi abikaasa Sirje Karis. Edasi võis vaadata üksikisast rääkivat Eesti mängufilmi "Võta või jäta".

Mitmekülgne valik, nagu ERR-i ülesanded ette näevad. Vaid ühe saatelõigu tõlgendamine ja kogu kava sellele taandamine moonutaks tervikpilti.