EKRE algatas riigikogus eelnõu ERR-i likvideerimiseks

Martin Helme ETV
Martin Helme ETV "Esimeses stuudios". Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) esitas riigikogus eelnõu, millega näeb ette Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) kui avalik-õigusliku juriidilise isiku likvideerimise.

10 saadikuga riigikogus esindatud opositsioonipartei teatas, et eelnõu eesmärk on kaotada meediamaastikul maksumaksja rahaga ülal peetav meediakontsern ning luua rohkem eraõiguslikku avatud konkurentsi ning mitmekesisust avalikus infoväljas.

"ERR näitas pühapäeva hommikuses nn pehmes kogupereformaadis homopaari, kes võtsid saatesse ka ostetud lapsed. Nad ei käitu mitte ajakirjandusena, vaid äärmuslike poliitaktivistidena. Seda asutust ei ole võimalik parandada. Ei ole ka mõtet. Ta tuleb lihtsalt laiali saata," ütles EKRE esimees Martin Helme.

Eelnõu kohaselt tunnistataks kehtetuks Eesti Rahvusringhäälingu seadus ning likvideeritaks ERR kui juriidiline isik. Riigikantseleile paneks eelnõu kohustuse erastada ERR-i portaal, raadio- ja telekanalid. Klassikaraadio olek selle järgi üks kahest erandist. Selle tegevus antaks üle Eesti Kontserdile koos eelarveliste vahenditega.

Teiseks erandiks oleks EKRE nägemuses Vikerraadio, mis antaks üle riigikantseleile ja seal hakkaks see täitma ohuteavituse edastamise kohustust. Tavaolukorras saaks Vikerraadio jätkata meelelahutusliku sisu pakkumist riigieelarveliste vahendite toel.

ERR-i ulatuslik arhiiv antaks koos eelarveliste vahenditega üle Filmiarhiivile, et tagada rahvusliku audiovisuaalse pärandi säilimine ja avalik kättesaadavus.  

