Kõlvart: Veidemannil on õigus sõna- ja mõttevabadusele

Mihhail Kõlvart.
Mihhail Kõlvart. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart nimetas arusaamatuks avaldusi, milles nõutakse ERR-i nõukogu esimehe Rein Veidemanni tagasiastumist.

Kõlvart ütles, et avalik-õiguslikus ERR-is võivad astuda üles kõik Eesti inimesed ning et samamoodi on kõigil Eesti inimestel õigus avaldada arvamust, millised esinemised olid tema hinnangul sobilikud ja millised mitte.

"Sellekohane õigus on olemas ka Rein Veidemannil. Ja mitte ainult põhiseaduslik õigus, vaid ka moraalne, sest tal on vaieldamatult elukogemust ja autoriteeti siinse väärtusruumi küsimustes kaasa rääkida. Ta tegi seda antud juhul ka mitte ametipositsioonilt, vaid rõhutatult eraisikuna – isa, vanaisana ja televaatajana – ning tema arvamuse rõhuasetus oli mitte niivõrd inimeste eraelulistel valikutel, vaid meediakajastuse fookusel ja tasakaalul. On arusaamatu, et sellise arvamusavalduse eest on hakatud nõudma tema tagasiastumist ERR-i nõukogust. Veelgi arusaamatum, et selle kampaania on võtnud vedada end liberaalseks nimetav Reformierakond." 

Kõlvarti sõnul ei saa liberalism olla valikuline, sest ka mõtte- ja sõnavabadus peab olema selle pärisosa.

"Liberaalne ühiskond ei tähenda seda, et on üksainus ideoloogia ning kõik teisesuunalised arvamused peavad tähendama inimese tühistamist. Vastupidi – päriselt liberaalse ühiskonna väärtusruum kujunebki pideva debati kaudu, kus väljendatakse erinevaid seisukohti. Peaminister Michal suutis aga üheainsa postituse tekstis rõhutada, kuidas igal inimesel on õigus elada endale meelepärasel viisil, kuid samal ajal pole justkui isegi Rein Veidemannil õigus sõna- ja mõttevabadusele," leidis Keskerakonna esimees. 

Vooglaid ja Sibul: nüüd näeme, kes ERR-i tegevusvabadusse sekkub

Varro Vooglaid. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Keskerakonna esimehega sarnaseid seisukohti jagasid EKRE-t ja Isamaad ERR-i nõukogus esindavad poliitikud.

EKRE-t esindav parteitu Varro Vooglaid teatas, et kahe valitsuspartei juhid sekkuvad jõuliselt ERR-i siseasjadesse, survestades ERR-i nõukogu juhti neile ideoloogiliselt ebameeldivate seisukohtade väljendamise pärast tagasi astuma.

"Nüüd näeme, kes päriselt poliitiliselt ERR-i tegevusvabadusse sekkub. Ei ole need konservatiivid, kes on vaid nõudnud ERR-i tegutsemist kooskõlas kehtiva õigusega," märkis Vooglaid.

Isamaad ERR-i nõukogus esindav Priit Sibul esitas sotsiaalmeedias retoorilise küsimuse, kas Eestis on riigitelevisioon?

"Seadus ütleb, et avalik-õiguslik, aga teie? Kas ainult nõukogu esimehe või peate oluliseks anda kõigi nõukogu liikmete seisukohtade avaldamiseks luba? Annan teada, et olen võtnud teie arvamuse teadmiseks, minu oma on vastupidine. Võtke teadmiseks –, see ongi sõnavabadus. Ja arvamuste ning sõnavabaduse eest seisan mina alati. Ka siis kui need ei kattu minu omadega," kirjutas Sibul ühismeedias.

ERR on avalik-õiguslik meediaorganisatsioon, mis on valitsusest sõltumatu.

Toimetaja: Urmet Kook

