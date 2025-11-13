Veidemann kutsub kokku ERR-i nõukogu koosoleku

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann kutsub kokku nõukogu koosoleku, et arutada ERR-i programmile laekunud tagasisidet ja selle järel käivitunud avalikku debatti.

"Asjaolusid arvestades pean vajalikuks avalikkuses tõstatunud teemasid arutada nõukogu koosolekul," sõnas ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann.

Koosolek puudutab nõukogule laekunud tagasisidet ja avalikku debatti ning nõukogu liikmete avalikke seisukohti. Nõukogu kutsutakse kokku 20. novembriks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) esitas neljapäeval riigikogus eelnõu, millega näeb ette Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) kui avalik-õigusliku juriidilise isiku likvideerimise. Eelnõu ajendiks on ETV saade "Hommik Anuga", kus intervjueeriti kahest isast koosnevat peret.

Saatelõiku kommenteerinud ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann ütles neljapäeval Postimehele, et isadepäeval ETV saates "Hommik Anuga" näidatud saatelõik ei lähe kokku "väärtusruumiga, milles me, enamus eestlasi, elame".

Veidemanni avaldusele järgnes ulatuslik võimuparteide Reformierakonna ja Eesti 200, aga ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikute kriitika, milles nõuti tema tagasiastumist. Teiste seas nõudis Veidemanni lahkumist peaminister Kristen Michal, kuid Veidemannile avaldas toetust Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Rein Veidemann on olnud ERR-i nõukogu esimees 7. maist 2017.

ERR-i nõukogu

Rein Veidemann (nõukogu esimees)

Priit Sibul (Isamaa)

Marek Reinaas (Eesti 200)

Valdo Randpere (Reformierakond)

Varro Vooglaid (EKRE fraktsioon, pole EKRE liige)

Raimond Kaljulaid (SDE)

Vadim Belobrovtsev (Keskerakond)

Sulev Valner (valdkonna ekspert)

Paavo Nõgene (valdkonna ekspert)

Raul Rebane (valdkonna ekspert)

Nõukogu liikme vastutusest ja pädevusest saab lähemalt lugeda siit.