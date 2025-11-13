X!

Veidemann kutsub kokku ERR-i nõukogu koosoleku

Eesti
Rein Veidemann
Rein Veidemann Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann kutsub kokku nõukogu koosoleku, et arutada ERR-i programmile laekunud tagasisidet ja selle järel käivitunud avalikku debatti.

"Asjaolusid arvestades pean vajalikuks avalikkuses tõstatunud teemasid arutada nõukogu koosolekul," sõnas ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann.

Koosolek puudutab nõukogule laekunud tagasisidet ja avalikku debatti ning nõukogu liikmete avalikke seisukohti. Nõukogu kutsutakse kokku 20. novembriks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) esitas neljapäeval riigikogus eelnõu, millega näeb ette Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) kui avalik-õigusliku juriidilise isiku likvideerimise. Eelnõu ajendiks on ETV saade "Hommik Anuga", kus intervjueeriti kahest isast koosnevat peret. 

Saatelõiku kommenteerinud ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann ütles neljapäeval Postimehele, et isadepäeval ETV saates "Hommik Anuga" näidatud saatelõik ei lähe kokku "väärtusruumiga, milles me, enamus eestlasi, elame".

Veidemanni avaldusele järgnes ulatuslik võimuparteide Reformierakonna ja Eesti 200, aga ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poliitikute kriitika, milles nõuti tema tagasiastumist. Teiste seas nõudis Veidemanni lahkumist peaminister Kristen Michal, kuid Veidemannile avaldas toetust Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Rein Veidemann on olnud ERR-i nõukogu esimees 7. maist 2017.

ERR-i nõukogu

Rein Veidemann (nõukogu esimees)
Priit Sibul (Isamaa)
Marek Reinaas (Eesti 200)
Valdo Randpere (Reformierakond)
Varro Vooglaid (EKRE fraktsioon, pole EKRE liige)
Raimond Kaljulaid (SDE)
Vadim Belobrovtsev (Keskerakond)
Sulev Valner (valdkonna ekspert)
Paavo Nõgene (valdkonna ekspert)
Raul Rebane (valdkonna ekspert)
Nõukogu liikme vastutusest ja pädevusest saab lähemalt lugeda siit.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:08

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

15:05

Kõlvart: Veidemannil on õigus sõna- ja mõttevabadusele

15:03

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

15:01

Fotod: Jakobi galerii juubelinäitus toob kokku tuntud Eesti kunstnikud

14:59

Michal: loodetavasti hindab ERR-i nõukogu esimees oma sobivust organisatsiooni Uuendatud

14:51

Kultuuriminister: Veidemann sekkus toimetusvabadusse

14:46

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

14:45

Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

14:34

Harri Tiido: Hiina globaalse valitsemise algatusest

14:30

Veidemann kutsub kokku ERR-i nõukogu koosoleku

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Tallinna väikese ringtee ehituse plaan on juba paar aastat ootel

11.11

Suri Imre Sooäär

14:45

Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

12.11

"Pealtnägija": salaküttide jultunud tegevus jahmatas jahimehi

12.11

Soome maksuamet avaldas 2024. aastal enim teeninud inimeste nimekirja

12.11

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

12.11

EKRE algatas riigikogus eelnõu ERR-i likvideerimiseks Uuendatud

15:03

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

12.11

Sõja 1358. päev: Sõrskõi tunnistas kolme asula kaotust Zaporižžja oblastis Uuendatud

09:14

Purga: peab ära lahendama Linnateatri küsimuse

ilmateade

loe: sport

15:08

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

14:46

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

14:14

Arizonas avati unikaalne velodroom

13:40

Rooba klubi sai suure võidu

loe: kultuur

15:01

Fotod: Jakobi galerii juubelinäitus toob kokku tuntud Eesti kunstnikud

13:51

Kultuuriportaal soovitab: Hintsi ja Prakashi auhinnatud "Sannapäiv" Jupiteris

13:24

"Plekktrummi" külaline on Toivo Tänavsuu

12:57

PÖFF-i päevik | Loginovi "Ööäär" näitab öist aega omaette ökosüsteemina

loe: eeter

12:23

Guido Kangur: seisundimuusika kõrvale luulet lugeda on väga eriline kogemus

10:40

Populaarsed kartulispiraalid valmivad spetsiaalsest kartulisordist

09:58

Pärnu Toidupanga vabatahtlik: vaesust olen palju näinud

09:46

Els Himma elulooramatu kirjutanud Silver Kuusik: vahepeal kaklesime tuliselt

Raadiouudised

12:55

Aktivistid üritavad vähendada jõekallaste prügistamist

12:25

Reedel sajab kohati vihma ja lörtsi

12:20

Raadiouudised (13.11.2025 12:00:00)

09:50

Toidupakenditele tuleb ühtne prügisorteerimise märgistus

09:45

Eksperdid on sotsiaalmeedia avalikuks ruumiks pidamise vajaduses eri meelt

09:45

Trumpi allkiri lõpetas USA valitsusasutuste pikima tööseisaku

09:40

Ajuti sajab vihma

09:20

Raadiouudised (13.11.2025 09:00:00)

12.11

Kunstitudengid päästsid Kasemaa seinamaali Peri külakeskuses

12.11

Riigikohus: sotsiaalmeedia ei ole seaduse mõttes avalik koht

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo