X!

Michal: loodetavasti hindab ERR-i nõukogu esimees oma sobivust organisatsiooni

Eesti
Kristen Michal
Kristen Michal Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Peaminister Kristen Michal ütles valitsuse pressikonverentsil, et loodab, et ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann hindab kriitiliselt oma edasist sobivust organisatsiooni.

Veidemann ütles kolmapäeval kommentaaris Postimehele, et nädalavahetusel eetris olnud ETV pühapäevases saates "Hommik Anuga" näidatud saateklipp, kus intervjueeriti kahest isast koosnevat peret oli "väga sobimatu selles väärtusruumis, milles me, enamus eestlasi, elame."

Veidemann kommenteeris EKRE riigikogus algatatud eelnõud ERR-i likvideerimiseks, mille ajendiks nimetas EKRE "Hommik Anuga" saate klippi. EKRE plaani pidas Veidemann aga ülereageerimiseks.

Kolmapäeval kutsus riigikogu ja ERR-i nõukogu liige Valdo Randpere (RE) Veidemanni nõukogust taanduma, "kui nõukogu juht ei suuda kaitsta rahvusringhäälingu sõltumatust ja eetikat".

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil kommenteeris Veidemanni ütlust ka peaminister Kristen Michal, kelle hinnangul peaks nõukogu esimees tegema järeldused ja oma edasist sobivust organisatsiooni kriitiliselt hindama.

"Kui me mõtleme kõigile Eesti peredele ja lastele. Igaühel on õigus õnnelikule, väärikale, turvalisele elule ja oleme ausad, kui Eesti riik millegi nimel pingutab, siis selle nimel, et seda oleks kodudes rohkem. Ja meil on hästi palju teha. Kahjuks on hästi palju ka katkiste suhetega peresid, lapsi, keda kodu ei suuda parimal viisil toetada. Aga meil on ka palju südamega inimesi, ametkondi, kes hoolivad ja aitavad, et rahu ja headust oleks kodudes rohkem ja me püüame kogu aeg paremini. Ja seetõttu mind isiklikult jahmatas väga rahvusringhäälingu nõukogu esimehe sõnavõtt, et ERR-i väärtusruumiga ei lähe kokku õnneliku ja terve pere rõõmu jagamine. Eestis ei ole kohta ühe või teise pere alavääristamisele, jagades need rahvusringhäälingusse sobivateks või sobimatuteks. See on põhimõtteliselt vastuvõetamatu. Loodetavasti teeb ERR-i nõukogu esimees järeldused, hindab kriitiliselt oma edasist sobivust sellesse organisatsiooni, kui kõik Eesti pered talle võrdselt austatavat kohtlemist ei tundu väärivat. See on minu meelest väga oluline asi öelda ja ma loodan, et see sõnum ka kohale jõuab," ütles Michal.

ERR on avalik-õiguslik meediaorganisatsioon, mis on valitsusest sõltumatu.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:15

Uuendus: võrkpalli EM-ile saab jõuda ka Euroopa liiga kaudu

13:05

Isamaa ja Reformierakond sõlmisid Tartus võimuleppe

13:04

Michal: loodetavasti hindab ERR-i nõukogu esimees oma sobivust organisatsiooni

13:01

Jaapani politsei sai loa kasutada karude vastu vintpüsse

12:58

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

12:57

PÖFF-i päevik | Loginovi "Ööäär" näitab öist aega omaette ökosüsteemina

12:55

Aktivistid üritavad vähendada jõekallaste prügistamist

12:53

Kultuuritegelased seavad avalikes kirjades teatrite rahastamise kahtluse alla

12:45

Riik soovib teha automaksus rohkem erisusi puuetega inimestele

12:40

Deepstate: Vene vägi vallutas Zaporižžja oblastis kaks asulat Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.11

Suri Imre Sooäär

04:51

Tallinna väikese ringtee ehituse plaan on juba paar aastat ootel

12.11

Soome maksuamet avaldas 2024. aastal enim teeninud inimeste nimekirja

12.11

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

12.11

Sõja 1358. päev: Sõrskõi tunnistas kolme asula kaotust Zaporižžja oblastis Uuendatud

12.11

EKRE algatas riigikogus eelnõu ERR-i likvideerimiseks Uuendatud

12.11

"Pealtnägija": salaküttide jultunud tegevus jahmatas jahimehi

12:40

Deepstate: Vene vägi vallutas Zaporižžja oblastis kaks asulat Uuendatud

12.11

Lang Reformierakonnast: erakonna liikmed peavad hakkama küsimusi esitama

12.11

Urve Uusberg: kirglik koorijuht ei sobitu enam noorte ellu

ilmateade

loe: sport

13:15

Uuendus: võrkpalli EM-ile saab jõuda ka Euroopa liiga kaudu

12:58

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

12:29

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

11:46

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

loe: kultuur

12:57

PÖFF-i päevik | Loginovi "Ööäär" näitab öist aega omaette ökosüsteemina

12:53

Kultuuritegelased seavad avalikes kirjades teatrite rahastamise kahtluse alla

12:17

Kaljo Kiisa 100. sünniaastapäeva tähistatakse üle-eestilise filmiprogrammiga

12:00

Limp Bizkiti Tallinna kontsert jääb ära

loe: eeter

12:23

Guido Kangur: seisundimuusika kõrvale luulet lugeda on väga eriline kogemus

10:40

Populaarsed kartulispiraalid valmivad spetsiaalsest kartulisordist

09:58

Pärnu Toidupanga vabatahtlik: vaesust olen palju näinud

09:46

Els Himma elulooramatu kirjutanud Silver Kuusik: vahepeal kaklesime tuliselt

Raadiouudised

12:25

Reedel sajab kohati vihma ja lörtsi

12:20

Raadiouudised (13.11.2025 12:00:00)

09:50

Toidupakenditele tuleb ühtne prügisorteerimise märgistus

09:45

Eksperdid on sotsiaalmeedia avalikuks ruumiks pidamise vajaduses eri meelt

09:45

Trumpi allkiri lõpetas USA valitsusasutuste pikima tööseisaku

09:40

Ajuti sajab vihma

09:20

Raadiouudised (13.11.2025 09:00:00)

12.11

Kunstitudengid päästsid Kasemaa seinamaali Peri külakeskuses

12.11

Riigikohus: sotsiaalmeedia ei ole seaduse mõttes avalik koht

12.11

Läti Salaci sild sai lõpuks valmis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo