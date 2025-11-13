Michal: loodetavasti hindab ERR-i nõukogu esimees oma sobivust organisatsiooni

Veidemann ütles kolmapäeval kommentaaris Postimehele, et nädalavahetusel eetris olnud ETV pühapäevases saates "Hommik Anuga" näidatud saateklipp, kus intervjueeriti kahest isast koosnevat peret oli "väga sobimatu selles väärtusruumis, milles me, enamus eestlasi, elame."

Veidemann kommenteeris EKRE riigikogus algatatud eelnõud ERR-i likvideerimiseks, mille ajendiks nimetas EKRE "Hommik Anuga" saate klippi. EKRE plaani pidas Veidemann aga ülereageerimiseks.

Kolmapäeval kutsus riigikogu ja ERR-i nõukogu liige Valdo Randpere (RE) Veidemanni nõukogust taanduma, "kui nõukogu juht ei suuda kaitsta rahvusringhäälingu sõltumatust ja eetikat".

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil kommenteeris Veidemanni ütlust ka peaminister Kristen Michal, kelle hinnangul peaks nõukogu esimees tegema järeldused ja oma edasist sobivust organisatsiooni kriitiliselt hindama.

"Kui me mõtleme kõigile Eesti peredele ja lastele. Igaühel on õigus õnnelikule, väärikale, turvalisele elule ja oleme ausad, kui Eesti riik millegi nimel pingutab, siis selle nimel, et seda oleks kodudes rohkem. Ja meil on hästi palju teha. Kahjuks on hästi palju ka katkiste suhetega peresid, lapsi, keda kodu ei suuda parimal viisil toetada. Aga meil on ka palju südamega inimesi, ametkondi, kes hoolivad ja aitavad, et rahu ja headust oleks kodudes rohkem ja me püüame kogu aeg paremini. Ja seetõttu mind isiklikult jahmatas väga rahvusringhäälingu nõukogu esimehe sõnavõtt, et ERR-i väärtusruumiga ei lähe kokku õnneliku ja terve pere rõõmu jagamine. Eestis ei ole kohta ühe või teise pere alavääristamisele, jagades need rahvusringhäälingusse sobivateks või sobimatuteks. See on põhimõtteliselt vastuvõetamatu. Loodetavasti teeb ERR-i nõukogu esimees järeldused, hindab kriitiliselt oma edasist sobivust sellesse organisatsiooni, kui kõik Eesti pered talle võrdselt austatavat kohtlemist ei tundu väärivat. See on minu meelest väga oluline asi öelda ja ma loodan, et see sõnum ka kohale jõuab," ütles Michal.

ERR on avalik-õiguslik meediaorganisatsioon, mis on valitsusest sõltumatu.