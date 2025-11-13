X!

Kultuuriminister: Veidemann sekkus toimetusvabadusse

Eesti
Heidy Purga
Heidy Purga Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Eesti

Kultuuriminister Heidy Purga leiab, et ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann sekkus oma avaldusega toimetusvabadusse ning läks vastuollu ERR-i seaduses tuleneva kohustusega kajastada Eesti ühiskonda tervikuna. Purga soovib ERR-i nõukogult teada, kas Veidemanni väljaütlemine väljendab ERR-i ametlikku seisukohta ja mida kavatseb nõukogu ette võtta.

Reformierakonda kuuluv Purga kirjutas ERR-i nõukogule ja riigikogu kultuurikomisjonile saadetud kirjas, et ERR on avalik-õiguslik organisatsioon, mille tegevuse aluseks on sõltumatus ning ajakirjanduslik vabadus.

"ERR-i roll on peegeldada Eesti elu ausalt, mitmekülgselt ning inimväärikust austavalt – selle olulisust ei saa alahinnata. Rahvusringhääling on ühiskonna peegel, mille kaudu me näeme ja mõtestame Eesti elu kogu selle rikkuses ja mitmekülgsuses."

Purga lisas, et ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann on oma hiljutises väljaütlemises väitnud, et lapsi kasvatava samasoolise paari näitamine isadepäeval ERR eetris "ei sobi meie väärtusruumi".

"Selline avaldus tõstatab tõsiseid küsimusi rahvusringhäälingu juhi väärtushoiakute kooskõla üle avalik-õigusliku ringhäälingu seadusest tulenevate kohustustega ning ERR-i sõltumatuse ja usaldusväärsuse kohta," märkis kultuuriminister.

Purga sõnul on tal kultuuriministrina ülesanne tagada, et avalik-õiguslik ringhääling saaks tegutseda vabalt ja sõltumatult, järgides nii põhiseaduslikke kui ka oma eetilisi ja seaduslikke põhimõtteid.

"Kui nõukogu esimees ütleb, et teatud inimrühma ei tohiks ERR-i eetris näidata, on see sisuliselt sekkumine toimetusvabadusse, mis on seadusega keelatud; vastuolus ERR-i seadusest tuleneva kohustusega kajastada Eesti ühiskonda tervikuna ning ühiskondlikku sidusust lõhkuv diskrimineeriv hoiak".

Sellised avaldused kahjustavad Purga hinnangul ERR-i autoriteeti sõltumatu avalik-õigusliku institutsioonina ning õõnestavad avalikkuse usku ajakirjanduse neutraalsusesse. 

"Palun Eesti Rahvusringhäälingu nõukogult selgitust, kas Rein Veidemanni väljaütlemine väljendab ERR-i ametlikku seisukohta ning kuidas selline avaldus suhestub ERR-i seaduslike kohustuste ja põhiväärtusetega. Soovin teada, mida nõukogu antud olukorras kavatseb ette võtta."

Purga lõpetas pöördumise sõnadega, et avalik-õiguslik meedia ei tohi tõrjuda inimesi nende sooidentiteedi, perevormi või maailmavaate tõttu niong et ERR peab jääma kogu ühiskonna häälekandjaks.

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann teatas neljapäeval, et kutsub kokku nõukogu koosoleku, et arutada ERR-i programmile laekunud tagasisidet ja selle järel käivitunud avalikku debatti.
 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:08

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

15:05

Kõlvart: Veidemannil on õigus sõna- ja mõttevabadusele

15:03

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

15:01

Fotod: Jakobi galerii juubelinäitus toob kokku tuntud Eesti kunstnikud

14:59

Michal: loodetavasti hindab ERR-i nõukogu esimees oma sobivust organisatsiooni Uuendatud

14:51

Kultuuriminister: Veidemann sekkus toimetusvabadusse

14:46

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

14:45

Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

14:34

Harri Tiido: Hiina globaalse valitsemise algatusest

14:30

Veidemann kutsub kokku ERR-i nõukogu koosoleku

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Tallinna väikese ringtee ehituse plaan on juba paar aastat ootel

11.11

Suri Imre Sooäär

14:45

Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

12.11

"Pealtnägija": salaküttide jultunud tegevus jahmatas jahimehi

12.11

Soome maksuamet avaldas 2024. aastal enim teeninud inimeste nimekirja

12.11

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

12.11

EKRE algatas riigikogus eelnõu ERR-i likvideerimiseks Uuendatud

15:03

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

12.11

Sõja 1358. päev: Sõrskõi tunnistas kolme asula kaotust Zaporižžja oblastis Uuendatud

09:14

Purga: peab ära lahendama Linnateatri küsimuse

ilmateade

loe: sport

15:08

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

14:46

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

14:14

Arizonas avati unikaalne velodroom

13:40

Rooba klubi sai suure võidu

loe: kultuur

15:01

Fotod: Jakobi galerii juubelinäitus toob kokku tuntud Eesti kunstnikud

13:51

Kultuuriportaal soovitab: Hintsi ja Prakashi auhinnatud "Sannapäiv" Jupiteris

13:24

"Plekktrummi" külaline on Toivo Tänavsuu

12:57

PÖFF-i päevik | Loginovi "Ööäär" näitab öist aega omaette ökosüsteemina

loe: eeter

12:23

Guido Kangur: seisundimuusika kõrvale luulet lugeda on väga eriline kogemus

10:40

Populaarsed kartulispiraalid valmivad spetsiaalsest kartulisordist

09:58

Pärnu Toidupanga vabatahtlik: vaesust olen palju näinud

09:46

Els Himma elulooramatu kirjutanud Silver Kuusik: vahepeal kaklesime tuliselt

Raadiouudised

12:55

Aktivistid üritavad vähendada jõekallaste prügistamist

12:25

Reedel sajab kohati vihma ja lörtsi

12:20

Raadiouudised (13.11.2025 12:00:00)

09:50

Toidupakenditele tuleb ühtne prügisorteerimise märgistus

09:45

Eksperdid on sotsiaalmeedia avalikuks ruumiks pidamise vajaduses eri meelt

09:45

Trumpi allkiri lõpetas USA valitsusasutuste pikima tööseisaku

09:40

Ajuti sajab vihma

09:20

Raadiouudised (13.11.2025 09:00:00)

12.11

Kunstitudengid päästsid Kasemaa seinamaali Peri külakeskuses

12.11

Riigikohus: sotsiaalmeedia ei ole seaduse mõttes avalik koht

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo