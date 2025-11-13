Kultuuriminister: Veidemann sekkus toimetusvabadusse

Kultuuriminister Heidy Purga leiab, et ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann sekkus oma avaldusega toimetusvabadusse ning läks vastuollu ERR-i seaduses tuleneva kohustusega kajastada Eesti ühiskonda tervikuna. Purga soovib ERR-i nõukogult teada, kas Veidemanni väljaütlemine väljendab ERR-i ametlikku seisukohta ja mida kavatseb nõukogu ette võtta.

Reformierakonda kuuluv Purga kirjutas ERR-i nõukogule ja riigikogu kultuurikomisjonile saadetud kirjas, et ERR on avalik-õiguslik organisatsioon, mille tegevuse aluseks on sõltumatus ning ajakirjanduslik vabadus.

"ERR-i roll on peegeldada Eesti elu ausalt, mitmekülgselt ning inimväärikust austavalt – selle olulisust ei saa alahinnata. Rahvusringhääling on ühiskonna peegel, mille kaudu me näeme ja mõtestame Eesti elu kogu selle rikkuses ja mitmekülgsuses."

Purga lisas, et ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann on oma hiljutises väljaütlemises väitnud, et lapsi kasvatava samasoolise paari näitamine isadepäeval ERR eetris "ei sobi meie väärtusruumi".

"Selline avaldus tõstatab tõsiseid küsimusi rahvusringhäälingu juhi väärtushoiakute kooskõla üle avalik-õigusliku ringhäälingu seadusest tulenevate kohustustega ning ERR-i sõltumatuse ja usaldusväärsuse kohta," märkis kultuuriminister.

Purga sõnul on tal kultuuriministrina ülesanne tagada, et avalik-õiguslik ringhääling saaks tegutseda vabalt ja sõltumatult, järgides nii põhiseaduslikke kui ka oma eetilisi ja seaduslikke põhimõtteid.

"Kui nõukogu esimees ütleb, et teatud inimrühma ei tohiks ERR-i eetris näidata, on see sisuliselt sekkumine toimetusvabadusse, mis on seadusega keelatud; vastuolus ERR-i seadusest tuleneva kohustusega kajastada Eesti ühiskonda tervikuna ning ühiskondlikku sidusust lõhkuv diskrimineeriv hoiak".

Sellised avaldused kahjustavad Purga hinnangul ERR-i autoriteeti sõltumatu avalik-õigusliku institutsioonina ning õõnestavad avalikkuse usku ajakirjanduse neutraalsusesse.

"Palun Eesti Rahvusringhäälingu nõukogult selgitust, kas Rein Veidemanni väljaütlemine väljendab ERR-i ametlikku seisukohta ning kuidas selline avaldus suhestub ERR-i seaduslike kohustuste ja põhiväärtusetega. Soovin teada, mida nõukogu antud olukorras kavatseb ette võtta."

Purga lõpetas pöördumise sõnadega, et avalik-õiguslik meedia ei tohi tõrjuda inimesi nende sooidentiteedi, perevormi või maailmavaate tõttu niong et ERR peab jääma kogu ühiskonna häälekandjaks.

Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann teatas neljapäeval, et kutsub kokku nõukogu koosoleku, et arutada ERR-i programmile laekunud tagasisidet ja selle järel käivitunud avalikku debatti.

