Google muudab Euroopa Liidu survel oma reklaamipoliitikat

Google teatas muudatustest oma reklaamitavades, et vältida ettevõtte sundtükeldamist. Kaks kuud varem määras Brüssel USA tehnohiiule trahvi enda teenuste soosimise eest.

Euroopa Komisjon määras septembris Google'ile 2,95 miljardi euro suuruse trahvi monopolivastaste reeglite rikkumise eest. Ettevõttele anti probleemide lahendamiseks 60 päeva.

Trahvi kritiseeris ka USA president Donald Trump, kes ähvardas trahvi kinnitamisel kehtestada Euroopa Liidule uued tollitariifid.

Reedel teatas Google, et nõustub Euroopa Komisjoni poolt väljatoodud probleeme lahendama. Vaatamata muudatustega nõustumisele, rõhutas Google, et ei ole endiselt EL-i otsusega nõus.

"Meie ettepanek lahendab otsuses toodud probleemid täielikult, ilma et oleks vaja ettevõtte tükeldamist, mis kahjustaks tuhandeid Euroopa väljaandjaid ja reklaamijaid, kes kasutavad Google'i tööriistu oma äri kasvatamiseks," ütles Google'i pressiesindaja reedel.

Brüssel hakkab nüüd ettevõtte samme hindama. See toimub ajal, mil liit püüab leida tasakaalu oma tehnoloogia-alaste reeglite jõustamise järjekindluse ja Trumpi edasise provotseerimise vältimise vahel.

Septembris trahvi välja kuulutades teatas Euroopa Komisjon, et Google on veebireklaami turul oma turgu valitsevat seisundit ebaõiglaselt ära kasutanud, soosides omaenda teenuseid teiste arvelt.

Google mitte ainult ei müü reklaami oma veebisaitidel ja rakendustes, vaid tegutseb ka vahendajana ettevõtetele, mis soovivad paigutada reklaame mujale mobiili- ja arvutiekraanidele.

Google teatas reedel, et plaanib koheseid muudatusi. Näiteks antakse Google Ad Manageri kasutamisel väljaandjatele võimalus määrata erinevatele pakkujatele erinevad miinimumhinnad. Et vastata EL-i süüdistustele huvide konflikti kohta, teatas Google, et suurendab oma tööriistade ühilduvust väljaandjate ja reklaamijate jaoks.

Euroopa Komisjon kinnitas, et Google on oma kava saatnud.

"Analüüsime nüüd Google'i pakutud meetmeid, et hinnata, kas need lõpetavad tõhusalt enda toodete soosimise ja lahendavad olemusliku huvide konflikti," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja reedel.

Brüssel on viimastel aastatel Google'ile määranud mitmeid trahve.

2018. aastal trahvis Euroopa Komisjon hiiglast 4,1 miljardi euroga Androidi operatsioonisüsteemi turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest ja 2017. aastal määras talle 2,4 miljardi euro suuruse trahvi konkurentsivastaste tavade eest hinnavõrdlusturul.

Märtsis süüdistas EL Google'it ka oma teenuste soodsamas kohtlemises võrreldes konkurentidega. See oli osa eelmisel aastal algatatud digitaalse konkurentsi uurimisest.

Neljapäeval algatas Euroopa Komisjon oma digitaalse konkurentsi reeglite raames USA ettevõtte suhtes uue uurimise. Komisjon kahtlustab, et Google langetab otsingutulemustes ebaõiglaselt teatud uudisteväljaannete positsiooni.

Google'i reklaamiteenused on uurimise all ka Ameerika Ühendriikides – föderaalkohtunik tegi selle aasta alguses Google'i reklaamitavade suhtes ebasoodsa otsuse. Google püüab ka Virginias toimuvas kohtuasjas vältida ettevõtte sundtükeldamist. Lõppsõnad on kavas 17. novembril.

Kohtunik teeb otsuse eeldatavasti lähinädalatel või -kuudel.