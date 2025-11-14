X!

Google muudab Euroopa Liidu survel oma reklaamipoliitikat

Välismaa
Google'i kontor Californias
Google'i kontor Californias Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Paresh Dave
Välismaa

Google teatas muudatustest oma reklaamitavades, et vältida ettevõtte sundtükeldamist. Kaks kuud varem määras Brüssel USA tehnohiiule trahvi enda teenuste soosimise eest.

Euroopa Komisjon määras septembris Google'ile 2,95 miljardi euro suuruse trahvi monopolivastaste reeglite rikkumise eest. Ettevõttele anti probleemide lahendamiseks 60 päeva.

Trahvi kritiseeris ka USA president Donald Trump, kes ähvardas trahvi kinnitamisel kehtestada Euroopa Liidule uued tollitariifid.

Reedel teatas Google, et nõustub Euroopa Komisjoni poolt väljatoodud probleeme lahendama. Vaatamata muudatustega nõustumisele, rõhutas Google, et ei ole endiselt EL-i otsusega nõus.

"Meie ettepanek lahendab otsuses toodud probleemid täielikult, ilma et oleks vaja ettevõtte tükeldamist, mis kahjustaks tuhandeid Euroopa väljaandjaid ja reklaamijaid, kes kasutavad Google'i tööriistu oma äri kasvatamiseks," ütles Google'i pressiesindaja reedel.

Brüssel hakkab nüüd ettevõtte samme hindama. See toimub ajal, mil liit püüab leida tasakaalu oma tehnoloogia-alaste reeglite jõustamise järjekindluse ja Trumpi edasise provotseerimise vältimise vahel.

Septembris trahvi välja kuulutades teatas Euroopa Komisjon, et Google on veebireklaami turul oma turgu valitsevat seisundit ebaõiglaselt ära kasutanud, soosides omaenda teenuseid teiste arvelt.

Google mitte ainult ei müü reklaami oma veebisaitidel ja rakendustes, vaid tegutseb ka vahendajana ettevõtetele, mis soovivad paigutada reklaame mujale mobiili- ja arvutiekraanidele.

Google teatas reedel, et plaanib koheseid muudatusi. Näiteks antakse Google Ad Manageri kasutamisel väljaandjatele võimalus määrata erinevatele pakkujatele erinevad miinimumhinnad. Et vastata EL-i süüdistustele huvide konflikti kohta, teatas Google, et suurendab oma tööriistade ühilduvust väljaandjate ja reklaamijate jaoks.

Euroopa Komisjon kinnitas, et Google on oma kava saatnud.

"Analüüsime nüüd Google'i pakutud meetmeid, et hinnata, kas need lõpetavad tõhusalt enda toodete soosimise ja lahendavad olemusliku huvide konflikti," ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja reedel.

Brüssel on viimastel aastatel Google'ile määranud mitmeid trahve.

2018. aastal trahvis Euroopa Komisjon hiiglast 4,1 miljardi euroga Androidi operatsioonisüsteemi turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest ja 2017. aastal määras talle 2,4 miljardi euro suuruse trahvi konkurentsivastaste tavade eest hinnavõrdlusturul.

Märtsis süüdistas EL Google'it ka oma teenuste soodsamas kohtlemises võrreldes konkurentidega. See oli osa eelmisel aastal algatatud digitaalse konkurentsi uurimisest.

Neljapäeval algatas Euroopa Komisjon oma digitaalse konkurentsi reeglite raames USA ettevõtte suhtes uue uurimise. Komisjon kahtlustab, et Google langetab otsingutulemustes ebaõiglaselt teatud uudisteväljaannete positsiooni.

Google'i reklaamiteenused on uurimise all ka Ameerika Ühendriikides – föderaalkohtunik tegi selle aasta alguses Google'i reklaamitavade suhtes ebasoodsa otsuse. Google püüab ka Virginias toimuvas kohtuasjas vältida ettevõtte sundtükeldamist. Lõppsõnad on kavas 17. novembril.

Kohtunik teeb otsuse eeldatavasti lähinädalatel või -kuudel.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Brussels Signal

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:30

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

17:27

Sinner pikendas kodupubliku ees võiduseeriat

17:25

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

17:25

Keskerakond ja Isamaa jõudsid Tallinnas haridusteemades kokkuleppele

17:24

Google muudab Euroopa Liidu survel oma reklaamipoliitikat

16:59

Kaitsevägi kutsub järgmisel aastal ajateenistusse oluliselt vähem noori

16:53

Noormeeste U-17 koondis naaseb Ungarist võidu ja kaotusega

16:52

Asekantsler: soovime ülikoolidega halduslepingute sõlmimisel ülesanded läbi rääkida

16:41

Halduskohus ei peatanud hundijahti

16:25

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:35

PPA alustas Isa Khalilovi elamisloa tühistamist

13.11

E-Piim on rahalistes raskustes, ettevõtte juhiks toodi Peep Peterson

13.11

Karjalas kukkus alla Vene hävitaja Su-30

14:25

Ukraina tabas Novorossiiski naftasadamat Uuendatud

13.11

Sõja 1359. päev:Ukraina kinnitas rakettide Flamingo kasutamist Venemaa taristu ründamiseks Uuendatud

13.11

EL plaanib Hiina väikepakkidele järgmisel aastal kehtestada tollimaksu

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13:13

Sotsiaalministeerium plaanib tõsta pensioniea 65 aastale ja kolmele kuule

13.11

Erivajadustega inimesed peavad aprillist teenuste eest ise rohkem maksma Uuendatud

09:27

USA kuulutas välja uue sõjalise operatsiooni Lõuna-Ameerikas

ilmateade

loe: sport

17:27

Sinner pikendas kodupubliku ees võiduseeriat

16:53

Noormeeste U-17 koondis naaseb Ungarist võidu ja kaotusega

16:25

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

15:42

"Spordipühapäev" võtab luubi alla seisu Eesti jalgpallis ja laskesuusas

loe: kultuur

15:00

Alexandra Pärna lühifilm valiti Cannes'i lühifilmifestivalil parimaks tudengifilmiks

14:44

ERM-is avati restoranist Tarvas erilahendusega päästetud Elmar Kitse pannoo

14:15

PÖFF-i külastab näitleja Golshifteh Farahani

14:06

Tallinnas esineb eksperimentaalne popartist James K

loe: eeter

16:07

Füsioterapeut: kompressioonpõlvikud aitavad väsinud jalgadel taastuda

14:31

Toitumisterapeut: maitsemeele teadlik harjutamine aitab magusaisu ohjata

12:53

Oskar Seeman: olen ise ka peast veel pigem laps

11:59

Saate võttel rängalt kukkunud Viilma: selleni viis mu riskialdis iseloom

Raadiouudised

16:00

Kiviselg: Ukrainas Oleksandrivka piirkonnas võib tekkida venelaste läbimurde oht

15:25

Raadiouudised (14.11.2025 15:00:00)

12:35

Tartus lisandub järgmisel õppeaastal kümneid gümnaasiumikohti

12:35

Laupäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

12:20

Raadiouudised (14.11.2025 12:00:00)

10:05

Briti Tööparteis kasvab rahulolematus peaministriga

09:50

Sõmerul avati vabadusvõitleja ja metsavenna Ruuben Lamburi skulptuur

09:45

Uuring: iga viies turist ööbib Eestis külaliskorteris

09:40

Kohati sajab vihma ja lörtsi

09:25

Raadiouudised (14.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo