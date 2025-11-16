X!

Stubb: Ukrainas pole peatset relvarahu oodata

Välismaa
Alexander Stubb
Alexander Stubb Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Sergei Grits
Välismaa

Ukrainas pole relvarahu enne kevadet tõenäoliselt oodata ning Euroopa liitlased peavad Kiievit haaranud korruptsiooniskandaalist hoolimata riigi toetamist jätkama, ütles Soome president Alexander Stubb väljaandele Associated Press.

Stubb rääkis AP-ga laupäeval Helsingi lähedal asuvas sõjaväebaasis, kus jälgis Soome vabatahtlike kaitseõppust. Soome president kandis jopet, mille seljale oli kirjutatud sõna "sisu", mis tähendab soome keeles vastupidavust, sitkust ja meelekindlust.

Euroopa vajab eesoleva talve üleelamiseks "sisu", kuna Venemaa jätkab oma hübriidrünnakuid ja infosõda kogu mandril, märkis Stubb.

Soome president kasutab oma head suhet USA president Donald Trumpiga Ukraina eest kostmiseks.

"Ma saan president Trumpile selgitada, mida Soome läbi elas, kuidas mina olukorda lahinguväljal näen või kuidas [Venemaa president Vladimir] Putiniga suhelda. Ja teate, kui ta kümnest ideest kas või ühe omaks võtab, on juba hästi," ütles ta.

Stubb ütles, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski peab altkäemaksu- ja omastamissüüdistustega kiiresti tegelema, ning et skandaal töötab Venemaa kasuks. Sellest hoolimata kutsus ta Euroopa liidreid üles suurendama Kiievi rahalist ja sõjalist toetamist, kuna Ukraina peab toime tulema ka Venemaa aeglase edasiliikumisega lahinguväljal.

"Ma ei ole kuigi optimistlik relvarahu saavutamise või rahuläbirääkimiste alustamise suhtes, vähemalt mitte sel aastal," ütles Stubb, lisades, et oleks hea, kui märtsiks "midagi liikuma saaks".

Kolm peamist küsimust teel relvarahuni on tema sõnul Ukraina julgeolekugarantiid, majanduse ülesehitamine ja territoriaalsetes nõudmistes mingisugusele kokkuleppele jõudmine.

Stubbi sõnul peavad Trump ja Euroopa liidrid Ukrainale rahu toomiseks avaldama Venemaale ja Putinile maksimaalset survet, et muuta tema strateegilist mõtlemist. "Putin põhimõtteliselt tahab eitada Ukraina iseseisvust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust," ütles ta, lisades, et need eesmärgid pole ligi neli aastat tagasi alanud sõja jooksul muutunud.

Soome president soovitas kasutada Ukraina rahastamise tagatisena sadu miljardeid dollareid Euroopas külmutatud Venemaa varasid ning suurendada sõjalist survet Moskvale.

Stubb kiitis Trumpi Venemaa suurtele energiafirmadele Lukoilile ja Rosneftile sanktsioonide kehtestamise eest, kuid rõhutas, et rohkem tuleb ära teha, et anda Ukrainale võime rünnata Venemaa sõjatööstust.

Eelmisel kuul lükkas Trump tagasi Ukraina palve saada kaugmaarakette Tomahawk, mis teoreetiliselt võimaldanuks Ukrainal anda lööke sügavamale Venemaa territooriumile – kuigi Kiievil pole praegu ühtegi laskeseadet ega platvormi, millelt neid tulistada.

Stubb andis mõista, et Ukraina peab USA-ga endiselt läbirääkimisi suurema tulejõu saamiseks.

Trumpi heitlikkus Ukraina küsimuses

Oktoobri keskel teatas Valge Maja, et Trump kohtub Putiniga Budapestis, kuid tühistas kohtumise ootamatult vähem kui nädal hiljem.

Otsus tehti pärast USA välisministri Marco Rubio ja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi telefonikõnet, kus Rubio ilmselt mõistis, et venelased pole oma nõudmistes järeleandmisi teinud, märkis Stubb. "Seega polnud mõtet panna president Trumpi olukorda, kus ta ei saa kokkulepet ega saavuta midagi," lisas ta.

Stubb ütles, et kohtumise tühistamine oli järjekordne venelaste strateegiline viga. "Neil oli võimalus ja nad magasid selle maha," märkis ta.

Trump on pendeldanud Putiniga lähedase suhte otsimise ja talle surve avaldamise vahel ning teinud sedasama ka Zelenskiga. Stubb ütles, et suhtub igasugustesse muutustesse "üsna kannatlikult" ja lähtub "reaalsusest".

"Ei saa olla illusioone asjade suhtes, mida tahaksid näha," ütles Soome president. "Olen isiklikult püüdnud keskenduda näiteks järgmistele asjadele: vajame Ukrainale julgeolekugarantiisid – kuidas neid luua? Vajame relvarahu – kuidas seda saavutada?"

"See on olnud paras katsumus. Tundub, et ka sedalaadi läbirääkimistel läheb vaja "sisu"," lisas ta.

Kuid Stubbi sõnul on töö vilja kandmas ning sõjalised valikud Ukraina julgeoleku tagamiseks pärast relvarahu või rahukõnelusteni jõudmist on nüüd selged ja mitmed riigid on lubanud ressursse – konfidentsiaalsele sõjalisele planeerimisele viidates keeldus aga Soome president üksikasju avaldamast.

Trump kuulab Stubbi

Trumpiga suhtlemisel on Stubb paljudest teistest Euroopa liidritest paremas olukorras. Nooruses õppis ta USA-s golfistipendiumiga ning märtsis veetsid presidendid Mar-a-Lagos umbes seitse tundi golfi mängides.

Stubb tunnistas, et golf aitas luua sideme USA presidendiga. Kuigi Trumpi ja Zelenski suhe on kurikuulsalt tormiline, saavad Stubb ja teised Euroopa liidrid tema sõnul aidata nende vahel silda ehitada. "Me justkui tõlgime president Trumpi president Zelenskile ja vastupidi," ütles ta.

Kuid Putiniga suheldes peaks vaid Trump temaga otse ja avalikult läbi rääkima, märkis Stubb ja lisas, et Euroopa Liit tõenäoliselt Venemaa presidendiga niipea otse suhtlema ei hakka.

Venemaa rünnakud Euroopas

Samal ajal kui Trump peab Putiniga läbirääkimisi, on mitmed Euroopa riigid seisnud silmitsi Venemaa droonide, hävituslennukite sissetungidega ning arvatava laiaulatusliku Venemaa sabotaažikampaaniaga.

Venemaa ei pea ainult kineetilist sõda Ukrainas, vaid ka hübriidsõda Euroopas, ütles Stubb. "Piir sõja ja rahu vahel on hägustunud," lisas ta.

Soome presidendi sõnul üritab Venemaa rünnakutega, sealhulgas süütamise, vandalismi ja propagandaga, Euroopat destabiliseerida ning kaost ja paanikat tekitada.

Stubb ütles, et parim viis nendele ohtudele reageerimiseks jääda rahulikuks ja vaoshoituks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AP

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:43

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

17:11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

16:58

Ukraina ja Kreeka sõlmisid gaasilepingu 2026. aasta märtsini

16:43

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

16:13

Panter sai Leedus kaks kaotust

16:04

Stubb: Ukrainas pole peatset relvarahu oodata

15:43

Karp: eesmärk on tuua rahvuslik uhkus Eesti-Läti liigasse

15:26

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

15:14

Zahkna, Kehva ja Siimer jõudsid Idres 20 parema sekka

14:57

Purga: riik ei saa ega peagi kõiki teatreid toetama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.11

Andrus Veerpalu töötab Ukraina laskesuusakoondise hooldemehena

15.11

Michal majanduskasvu nõukojast: seal on olnud ka kurioosumeid

11:43

Zelenski kutsus Kiievi rünnaku järel taas üles õhutõrjet tugevdama Uuendatud

15.11

Rootsi ehitab kaks uut allveelaeva

15.11

Lembe Lokk: Prantsusmaal on põhjamaistel naistel väga vabameelne kuvand

15.11

Majanduskasvu nõukoda lõpetab uuel aastal ettepanekute tegemise

15.11

ERR Kiievis: ukrainlased on korruptsiooniskandaalist väga löödud

14.11

Kinno jõuab eesti näitlejate osalusel Eestis filmitud Hollywoodi märul

09:09

Sirje Helme: praegune ärev ja ebakindel olukord ulatub kultuurist kaugemale

15.11

Eesti saaks ka järgmisest EL-i eelarvest miljardeid rohkem kui ise maksab

ilmateade

loe: sport

17:43

Brasiilia sai mäesuusatamises esimese MK-etapivõidu

17:11

Siimer: laskmisega olen selles kohas, kus tahan olla

16:43

Regina Ermits: hetkel võib veel julgelt treenida

16:13

Panter sai Leedus kaks kaotust

loe: kultuur

15:26

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

14:13

Arvustus. Meie, normaalsed

13:34

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

12:47

Arvustus. Ma olen päris kaua olemas olnud…

loe: eeter

15:26

Raul Saaremets: emakeeleõpetaja ütles, et ma olen oma klassi Toots

13:34

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

12:33

Tõnu Oja: intelligentset ja huvitavat vaidlust enam ei peeta

15.11

Emili Rohumaa debüütlühialbumist: mu lauludes on sõna hästi olulisel kohal

Raadiouudised

15.11

Isamaa ja Reformierakond moodustasid Otepääl võimuliidu

15.11

Eesti avas Berliinis ettevõtluskeskuse

15.11

Päevakaja (15.11.2025 18:00:00)

14.11

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

14.11

Euroopa Liit plaanib kaotada väikepakkide tollimaksu erandi

14.11

Päevakaja (14.11.2025 18:00:00)

14.11

Kartulikasvatajad võtsid Roosna-Allikul kasutusele Eestis ainulaadse pakkimisroboti

14.11

Tuleval aastal võetakse ajateenistusse vaid 1200 kutsealust

14.11

Keskerakond ja Isamaa jõudsid Tallinnas haridusteemades kokkuleppele

14.11

Kiviselg: Ukrainas Oleksandrivka piirkonnas võib tekkida venelaste läbimurde oht

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo