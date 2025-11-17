X!

WSJ: USA peab uues tuumavõidujooksus rinda pistma mitme vastasega

Välismaa
Hiljuti leidis Pekingis aset suurejooneline sõjaväeparaad
Hiljuti leidis Pekingis aset suurejooneline sõjaväeparaad Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Tingshu Wang
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et uus tuumarelvastumise võidujooks on alanud ning see seab USA vastamisi nii Venemaa kui ka Hiinaga. Pärast aastakümneid kestnud pausi tõusid tuumarelvad taas globaalse poliitika keskmesse, samal ajal on USA kaotanud oma tööstusliku ülekaalu.

Hiina pürgib suurte tuumariikide klubisse, Venemaa arendab mitmesuguseid uue põlvkonna süsteeme.

Vladimir Putini režiimi ametnikud ähvardavad nüüd läänt Venemaa tuumaarsenaliga, et vähendada ameeriklaste toetust Ukrainale. 

Putin on paigutanud Venemaa tuumarelvad Valgevenesse ning hiljuti teatas Moskva tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

Venemaa ja USA järgivad siiski endiselt mõningaid relvastuskontrolli piiranguid. Pekingit aga ei seo mingid kohustused ning Pentagoni hinnangul on Hiinal 2030. aastaks üle 1000 tuumarelva. 

Septembris leidis Pekingis aset suurejooneline sõjaväeparaad, kus kommunistlik partei tutvustas Hiina uusimat sõjatehnikat. Kompartei juht Xi Jinping tutvustas siis Hiina uut tuumatriaadi. Seda märkas ka Xi paremal käel istuv Vladimir Putin, vahendas The Wall Street Journal

Kunagised rivaalid Moskva ja Peking on tänapäeval liitlased, mis suurendab nüüd strateegilist ebakindlust USA ja lääneriikide seas.

"Liikumine on nüüd suunatud tuumaarsenali laiendamise poole, mitte vähendamisele. Me siseneme kolmandasse tuumaajastusse, mis hakkab palju rohkem meenutama külma sõda, mitte 1990. ja 2000. aastaid," ütles Ameerika mõjukas julgeolekuekspert ja välispoliitika kujundaja Matthew Kroenig

Parteideülene kongressi komitee soovitas juba 2023. aastal, et USA peaks kaaluma oma tuumaarsenali suurendamist. Trump on lubanud vähendada tuumarelvade arvu, kuid ei saa seda teha, kui ka USA konkurendid oma relvi ei desarmeeri. Eelmisel kuul käskis Trump Pentagonil taaskäivitada tuumakatsetused. 

Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi tuumapoliitika keskuse juht Vipin Narang tõi välja, et USA on uutele ohtudele reageerinud aeglaselt. 

"Kogu meie tuumarelva moderniseerimise programm oli üles ehitatud veendumusel, et jätkame koos Venemaaga edasisi kärpeid ning Hiina ja Põhja-Korea ei kujuta endast USA positsioonile väljakutset. Kõik need eeldused osutusid valeks," ütles Vipin Narang. 

Ajaleht The Wall Street Journal toob veel välja, et Hiina pole praegu huvitatud relvastuskontrolliga seotud läbirääkimistest, kuna tahab USA-le ja Venemaale järele jõuda. Hiina väidab samas, et kõigepealt peaksid kaks suurimat tuumariiki oma arsenali kärpima. 

"Hiina peaks oma arsenali suurendama, mitte võrdsuse saavutamiseks, vaid sellises ulatuses, et USA ei julgeks kunagi isegi mõelda, et kasutab Hiina vastu tuumarelva. Ja siis, tavalises sõjas, võib Hiina võita," ütles Hiina kaitseministeeriumi endine kõrge ametnik Zhou Bo. 

Sel aastal pidasid India ja Pakistan maha suure õhulahingu. India kaotas sel ajal vähemalt ühe lääne päritolu hävitaja, mis suurendas Hiina enesekindlust, et Pekingi sõjaline võimsus on kasvamas.

"USA-l pole tegelikult võimekust osaleda ulatuslikus sõjas Aasias. USA mõistab, et sõja korral suudab Hiina tööstuslik võimsus USA alistada," väitis Tsinghua ülikooli rahvusvaheliste suhete juhataja Tang Xiaoyang. 

Samal ajal peab USA vastama veel Putini ähvardustele. Venemaa väitis hiljuti, et katsetas edukalt tuumakütuse jõul lendavat tiibraketti Burevestnik, mis võib kanda ka tuumarelva. 

"On selge, et venelased võtavad alati välja tuumakaardi, kui neil ei lähe asjad hästi. See on strateegiline kommunikatsioon," ütles üks lääneriikide kõrge ametnik. 

Oslo ülikooli tuumarelvade ekspert Fabian Hoffmann tõi välja, et venelased teevad palju kära, kuid nende imerelvad ei ole endiselt täielikult töökorras ning need avaldavad pigem psühholoogilist mõju. 

"Venelaste jaoks on suur osa motivatsioonist lihtsalt hirmufaktor, mis paneb meid siis sellest raketist rääkima. See sööb nende arendustegevuse eelarvet. Sisuliselt on see raha raiskamine. Hiinlastel on palju targem lähenemise viis. Nad ehitavad lihtsalt lõhkepäid ja ballistilisi rakette ega püüa ehitada midagi veidrat ja eksootilist," märkis Hoffmann.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:20

Raadiouudised (17.11.2025 15:00:00)

15:19

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

15:13

Visnap sprintis kurtide olümpial poolfinaali

15:09

Prokurör nõuab Kalle Laanetile tingimisi vangistust

14:46

WSJ: USA peab uues tuumavõidujooksus rinda pistma mitme vastasega

14:41

Naiste hokiliigas peeti väravarohke nädalavahetus

14:19

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

14:13

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

14:12

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad Uuendatud

14:00

RKIK-i uus direktor peaks selguma uuel aastal

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:47

Vaatlejad: Ukraina rünnak Novorossiiski õhukaitsepolgule on Venemaa üks suurimaid kaotusi Uuendatud

07:34

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

16.11

Rein Veidemann: tõesti, elan nagu varjuteatris

05:01

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna

15:19

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

16.11

Stubb: Ukrainas pole peatset relvarahu oodata

16.11

ERR Ukrainas: tagalas asunud Pokrovskest on saanud paari nädalaga rindelinn

16.11

Koolibri peatoimetaja: lapsed ei saa sõnadest "tiine" ja "kari" enam aru

06:29

Trump asus toetama Epsteini toimikute avaldamist

16.11

Purga: riik ei saa ega peagi kõiki teatreid toetama

ilmateade

loe: sport

15:13

Visnap sprintis kurtide olümpial poolfinaali

14:41

Naiste hokiliigas peeti väravarohke nädalavahetus

14:13

Norra laskesuusakoondis avalikustas koosseisu MK-sarja avaetapiks

14:12

Galerii: Hokiliigas olid liidrid võidukad Uuendatud

loe: kultuur

13:20

"Sisu: teekond kättemaksuni" peaosatäitja Jorma Tommila: see roll muutis mu elu

13:16

PÖFF-i päevik | Eeva Mägi jätkab "Mo Papaga" Eesti filmi müütide murdmist

10:00

Eesti kinomaastikku varjutab noorte leige huvi

09:57

Ukraina noor pianist loodab Eesti kaudu maailma jõuda

loe: eeter

14:19

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

12:25

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

09:26

Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

08:45

Uuskasutuskeskuse juht: maailm vajab inimesi, kes valivad teisiti

Raadiouudised

13:00

Miinuskraadid muutuvad üha tavalisemaks

13:00

Koolist puudumine ei ole Eesti koolides murekoht

12:20

Raadiouudised (17.11.2025 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (17.11.2025 09:00:00)

16.11

Nii kultuuriminister kui teatrid tahavad rahastamissüsteemi muuta

16.11

Päevakaja (16.11.2025 18:00:00)

15.11

Isamaa ja Reformierakond moodustasid Otepääl võimuliidu

15.11

Eesti avas Berliinis ettevõtluskeskuse

15.11

Päevakaja (15.11.2025 18:00:00)

14.11

Haapsalus tekkis detailplaneeringuga kinnistule ehituskeeluala

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo