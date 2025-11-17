"Välisilm": korruptsiooniskandaal paneb Ukraina inimeste kannatuse proovile

Täiemahulise sõja algusest kõige suurema korruptsiooniskandaali keskmes on Ukraina presidendi lähedane sõber ja Volodõmõr Zelenski asutatud meelelahutusettevõte Kvartal 95 kaasomanik Timur Minditš.

Ukraina korruptsioonivastase büroo – NABU – väitel organiseeris ta Ukraina tuumajaamade agentuuri Energoatom katuse all korruptsiooniskeemi, milles osales ka mitu kõrget riigiametnikku. Süsteem oli lihtne – kui eraetteevõte tahtis Energoatomi hanke võita, pidi ta tagasi maksma 10 kuni 15 protsenti hanke maksumusest.

Eriti küüniline on, et raha varastati tuumajaamade kaitserajatiste ehitamisel. Samal ajal kui ukrainlased istuvad ilma elektrita kuni 15 tundi ööpäevas, õnnestus presidendi sõpradel teenida uurijate andmetel miljoneid dollareid.

"Tuletan meelde, et Zelenski tuli võimule korruptsioonivastaste loosungitega. Seda tuletatakse talle meelde. Nüüd tuleb välja, et tema lähedased sõbrad on sellega seotud. Suure tõenäosusega ei olnud mitte Timur Minditš selle kuritegeliku organisatsiooni juht, vaid muud kõrged riigiametnikud. Sellepärast ma arvangi, et president igal juhul vastutab selle eest," lausus Ukrainska Pravda peatoimetaja Sevgil Musajeva.

"Kui see oleks võimalik, siis presidendi kantselei ees oleks juba telklaager ja kõik nõuaks erakorralisi valimisi. Seda ei toimu ainult ühel põhjusel – sõjaseisukorras saavad kõik aru, et massirahutused või riigi juhtimise üle kontrolli kaotamine viib selleni, et venelased edenevad rindel veel jõudsemalt," ütles vabakutseline ajakirjanik Roman Tsõmbaljuk.

Parlamendi opositsioon tuletab meelde, et tänavu suvel proovis juba Ukraina president võtta korruptsioonivastastelt organitelt iseseisva staatuse ära, kuid pidi sellest ideest loobuma Ukraina ühiskonna ja välispartnerite survel.

"Samal ajal saime esimest korda kuulda ka Minditši asjadest. Huvi selle uurimise vastu oli nii suur, et riiklik kriminaaluurimisbüroo ja osaliselt ka Ukraina julgeolekuteenistus olid kaasatud, et rünnata korruptsioonivastast bürood," lausus parlamendisaadik Rostislav Pavlenko.

Tuleb välja, et presidendi kontrolli all olevad jõustruktuurid võitlesid iseseisvate korruptsiooniuurijate vastu. Viimased aga avastasid Kiievi kesklinnas asuvas majas korruptantide peakorteri, millest on läbi läinud üle saja miljoni dollari. Kohus vahistas mitu skeemis osalejat, kuid kahel neist õnnestus juba järgmisel päeval kautsjoni vastu vabaneda. Kautsjoni suurus oli 800 000 dollarit.

"Skandaal on maailma tasemel, aga nad ei istu kinni isegi mitte ühte ööpäeva. Keegi tundmatu maksab raha ja nad lihtsalt lähevad koju. Mulle tundub, et siin on mingi loogikaviga," ütles Tsõmbaljuk.

Lisaks skeemi organisaatoril Timur Minditšil ja tema sõbral Oleksandr Tsukermanil õnnestus Ukrainast põgeneda enne läbiotsimisi. Praegu on nad Israelis. President Zelenski kehtestas mõlema vastu kolmeks aastaks sanktsioonid, aga...

"Kuna nad on pandud sanktsioonide nimekirja Iisraeli kodanikena, teeb see nende väljaandmise Ukrainale väga keeruliseks. Me ju teame, et Iisrael ei anna oma kodanikke välja. Ukraina aga ise tunnistas nad Iisraeli kodanikeks. Nii et korruptsioonivastasel bürool läheb tohutult palju aega, et tõestada nende üleandmise vajalikkust," lausus Musajeva.

Samal ajal ukrainlased valmistuvad kõige raskemaks sõjatalveks.

"Väljalülitamised ei ole väga pikad, kuid just praegu võeti elekter ootamatult ära. Eelmisel aastal lülitati elekter välja palju sagedamini kui sel aastal. Vaatame, mis edasi saab. Kui tuleb talv, siis lülitatakse ilmselt välja veel tihedamini," ütles Darina.

"Praegune olukord eristub eelmiste aastate omast sellega, et venelased lasevad samal ajal nii gaasi-, kui ka elekri- ja naftataristu pihta, see tähendab tanklad ja naftahoidlad. Siin on mitu tegurit, eriti gaas. Mina aga arvan, et olukord ei ole halvem kui 2022. aastal. Kui venelased saaksid meil tule kustu panna, oleks nad seda juba varem teinud," lausus Tuleviku Instituudi energiaprogrammi direktor Andrian Prokip.

Euroopa Liit andis mõista, et korruptsiooniskandaal ei mõjuta Ukraina toetamist.

"Miks Euroopa riigid, mis meid varem toetasid, seda ka edaspidi teevad? Sest Eesti, Saksamaa, Soome ja paljud teised riigid ei toetanud mitte Zelenskit, vaid Ukrainat ja Ukraina rahvast," märkis Tsõmbaljuk.

Praktika näitab, et kohtuprotsessid korruptsiooni kriminaalasjas võivad Ukrainas venida aastaid – samamoodi nagu sõda.

"See mõjub väga halvasti ühiskonna ja kaitsejõudude moraalile. Sõda käib juba 11 aastat ja paljud sõdivad ning ohverdavad oma elu ja tervise. Keegi aga istub Kiievis või kuskil mujal ja lubab endale sõjaolukorras varastamist. See on riigireetmine," lausus fondi "Tule elusana tagasi" direktor Taras Tšmut.