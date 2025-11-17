X!

"Välisilm": korruptsiooniskandaal paneb Ukraina inimeste kannatuse proovile

Välismaa
Foto: ERR
Välismaa

Ukrainat raputanud mastaapne korruptsiooniskandaal, nimelt on presidendi lähikonnast pärit inimesed pannud energiasektorist kõrvale sada miljonit eurot, testib inimeste kannatust just enne talve algust.

Täiemahulise sõja algusest kõige suurema korruptsiooniskandaali keskmes on Ukraina presidendi lähedane sõber ja Volodõmõr Zelenski asutatud meelelahutusettevõte Kvartal 95 kaasomanik Timur Minditš.

Ukraina korruptsioonivastase büroo – NABU – väitel organiseeris ta Ukraina tuumajaamade agentuuri Energoatom katuse all korruptsiooniskeemi, milles osales ka mitu kõrget riigiametnikku. Süsteem oli lihtne – kui eraetteevõte tahtis Energoatomi hanke võita, pidi ta tagasi maksma 10 kuni 15 protsenti hanke maksumusest.

Eriti küüniline on, et raha varastati tuumajaamade kaitserajatiste ehitamisel. Samal ajal kui ukrainlased istuvad ilma elektrita kuni 15 tundi ööpäevas, õnnestus presidendi sõpradel teenida uurijate andmetel miljoneid dollareid.

"Tuletan meelde, et Zelenski tuli võimule korruptsioonivastaste loosungitega. Seda tuletatakse talle meelde. Nüüd tuleb välja, et tema lähedased sõbrad on sellega seotud. Suure tõenäosusega ei olnud mitte Timur Minditš selle kuritegeliku organisatsiooni juht, vaid muud kõrged riigiametnikud. Sellepärast ma arvangi, et president igal juhul vastutab selle eest," lausus Ukrainska Pravda peatoimetaja Sevgil Musajeva.

"Kui see oleks võimalik, siis presidendi kantselei ees oleks juba telklaager ja kõik nõuaks erakorralisi valimisi. Seda ei toimu ainult ühel põhjusel – sõjaseisukorras saavad kõik aru, et massirahutused või riigi juhtimise üle kontrolli kaotamine viib selleni, et venelased edenevad rindel veel jõudsemalt," ütles vabakutseline ajakirjanik Roman Tsõmbaljuk.

Parlamendi opositsioon tuletab meelde, et tänavu suvel proovis juba Ukraina president võtta korruptsioonivastastelt organitelt iseseisva staatuse ära, kuid pidi sellest ideest loobuma Ukraina ühiskonna ja välispartnerite survel.

"Samal ajal saime esimest korda kuulda ka Minditši asjadest. Huvi selle uurimise vastu oli nii suur, et riiklik kriminaaluurimisbüroo ja osaliselt ka Ukraina julgeolekuteenistus olid kaasatud, et rünnata korruptsioonivastast bürood," lausus parlamendisaadik Rostislav Pavlenko.

Tuleb välja, et presidendi kontrolli all olevad jõustruktuurid võitlesid iseseisvate korruptsiooniuurijate vastu. Viimased aga avastasid Kiievi kesklinnas asuvas majas korruptantide peakorteri, millest on läbi läinud üle saja miljoni dollari. Kohus vahistas mitu skeemis osalejat, kuid kahel neist õnnestus juba järgmisel päeval kautsjoni vastu vabaneda. Kautsjoni suurus oli 800 000 dollarit.

"Skandaal on maailma tasemel, aga nad ei istu kinni isegi mitte ühte ööpäeva. Keegi tundmatu maksab raha ja nad lihtsalt lähevad koju. Mulle tundub, et siin on mingi loogikaviga," ütles Tsõmbaljuk.

Lisaks skeemi organisaatoril Timur Minditšil ja tema sõbral Oleksandr Tsukermanil õnnestus Ukrainast põgeneda enne läbiotsimisi. Praegu on nad Israelis. President Zelenski kehtestas mõlema vastu kolmeks aastaks sanktsioonid, aga...

"Kuna nad on pandud sanktsioonide nimekirja Iisraeli kodanikena, teeb see nende väljaandmise Ukrainale väga keeruliseks. Me ju teame, et Iisrael ei anna oma kodanikke välja. Ukraina aga ise tunnistas nad Iisraeli kodanikeks. Nii et korruptsioonivastasel bürool läheb tohutult palju aega, et tõestada nende üleandmise vajalikkust," lausus Musajeva.

Samal ajal ukrainlased valmistuvad kõige raskemaks sõjatalveks.

"Väljalülitamised ei ole väga pikad, kuid just praegu võeti elekter ootamatult ära. Eelmisel aastal lülitati elekter välja palju sagedamini kui sel aastal. Vaatame, mis edasi saab. Kui tuleb talv, siis lülitatakse ilmselt välja veel tihedamini," ütles Darina.

"Praegune olukord eristub eelmiste aastate omast sellega, et venelased lasevad samal ajal nii gaasi-, kui ka elekri- ja naftataristu pihta, see tähendab tanklad ja naftahoidlad. Siin on mitu tegurit, eriti gaas. Mina aga arvan, et olukord ei ole halvem kui 2022. aastal. Kui venelased saaksid meil tule kustu panna, oleks nad seda juba varem teinud," lausus Tuleviku Instituudi energiaprogrammi direktor Andrian Prokip.

Euroopa Liit andis mõista, et korruptsiooniskandaal ei mõjuta Ukraina toetamist.

"Miks Euroopa riigid, mis meid varem toetasid, seda ka edaspidi teevad? Sest Eesti, Saksamaa, Soome ja paljud teised riigid ei toetanud mitte Zelenskit, vaid Ukrainat ja Ukraina rahvast," märkis Tsõmbaljuk.

Praktika näitab, et kohtuprotsessid korruptsiooni kriminaalasjas võivad Ukrainas venida aastaid – samamoodi nagu sõda.

"See mõjub väga halvasti ühiskonna ja kaitsejõudude moraalile. Sõda käib juba 11 aastat ja paljud sõdivad ning ohverdavad oma elu ja tervise. Keegi aga istub Kiievis või kuskil mujal ja lubab endale sõjaolukorras varastamist. See on riigireetmine," lausus fondi "Tule elusana tagasi" direktor Taras Tšmut.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:52

Tokyo paralümpiavõitja suri vaid 28 aasta vanuselt

22:33

Diplomaat: sakslastele on aastakümneid sisendatud, et nad ei tohi olla militaarne riik

22:25

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

22:05

Jaapanis ründavad karud aina rohkem inimesi

22:03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:03

"Välisilm": korruptsiooniskandaal paneb Ukraina inimeste kannatuse proovile

22:03

Valtonen: korruptsiooniskandaal ei mõjuta Soome abi Ukrainale

22:02

ETV spordisaade, 17. november

21:45

"Välisilm": Saksamaa valmistub relvastuma ja kaitseväge suurendama

21:28

Järgmistel päevadel jätkub talvisem ilm

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:22

Macron ja Zelenski sõlmisid kokkuleppe kuni 100 Rafale ostmiseks Uuendatud

07:34

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

15:24

Tusk: Poola raudteel toimunud plahvatus oli sabotaaž Uuendatud

19:22

Tervisekassa tahab perearsti pearaha patsiendi haiguste hulgast sõltuma panna Uuendatud

16.11

Rein Veidemann: tõesti, elan nagu varjuteatris

10:33

Poola kindral: Vene droonide sissetung septembris oli arvatust ohtlikum

06:29

Trump asus toetama Epsteini toimikute avaldamist

10:02

Gren ehitab Eestisse kaks uut 30-megavatist elektrijaama

08:20

Nafta hind langes pärast laadimise taasalustamist Novorossiiskis

17:41

VKG seiskas plastijäätmete töötlemise tehase projekti Uuendatud

ilmateade

loe: sport

22:52

Tokyo paralümpiavõitja suri vaid 28 aasta vanuselt

22:25

Rauno Sappinen: ei ole võidupinget, vaid väga suur võidusoov

22:02

ETV spordisaade, 17. november

21:25

Harju Laagri pikendas peatreeneriga lepingut

loe: kultuur

18:55

Galerii: Viljandis avati akvarellist Eduard Timbermanni elu ja loomingut kajastav näitus

18:47

Tartu kunstimuuseumis on avatud Henn Roode autoportreede näitus

18:45

Mingo Rajandi: tahan kiviaja naisele anda tagasi rollid, mis tal tegelikult olid

17:43

Selgusid Põlvepikuraamatu konkursi võitjad

loe: eeter

14:19

20-aastaselt vangivalvurina töötanud Gerda Kull: olin kui mutt tunnelis

12:25

Jan Uuspõld: ma ei ole suutnud oma tõelist armastust tegudega tõestada

09:26

Pääru Oja: Hollywoodi märulifilmi võtteplatsil olid igal pool eestlased

08:45

Uuskasutuskeskuse juht: maailm vajab inimesi, kes valivad teisiti

Raadiouudised

18:35

Mingo Rajandi esitles Gentis uut teost Lady Sapiens

18:35

Katri Raigi valimisliit ja Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri esitlesid Narva uut võimulepet

18:35

Konkurentsiamet on välja töötanud kaugkütteseaduse muutmise ettepanekud

18:35

Päevakaja (17.11.2025 18:00:00)

17:10

Võru keele lisamine keeleseadusesse eraldi keelena ei leia toetust

17:10

Euroopa Liit ei langeta USA meelest küllalt kiiresti tollimakse

15:20

Raadiouudised (17.11.2025 15:00:00)

13:00

Miinuskraadid muutuvad üha tavalisemaks

13:00

Koolist puudumine ei ole Eesti koolides murekoht

12:20

Raadiouudised (17.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo