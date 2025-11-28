X!

Ukraina korruptsioonitõrje ametnikud otsivad läbi Jermaki korterit

Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak.
Ukraina presidendikantselei juht Andri Jermak. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Tayfun Salci
Ukraina riikliku korruptsioonivastase büroo (NABU) ja korruptsioonivastase võitluse eriprokuratuuri (SAP) ametnikud alustasid reede hommikul läbiotsimist presidendikantselei juhi Andri Jermaki kodus.

"NABU ja SAP teevad uurimistoiminguid (läbiotsimisi) Ukraina presidendi kantselei juhi juures. Uurimistoimingutele on saadud luba ja need viiakse läbi uurimise osana," seisab NABU avaldatud teates.

Väidetavalt sisenes valitsuskvartali territooriumile umbes kümme NABU ja SAP-i töötajat.

Läbiotsimine Jermaki juures toimub eeldatavasti Ukraina energeetikasektorit puudutava suure korruptsiooniasja uurimise käigus, mille üks keskne tegelane on president Volodõmõr Zelenski endine äripartner Timur Minditš.

Sama juhtumi pärast on ka esitatud üleskutseid Jermaki tagasiastumiseks oma praeguselt ametikohalt.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax-Ukraine, LIGA.net, Kyiv Post, Reuters

