Järgmistel päevadel jätkub talvisem ilm

ilm
Esimene lumi.
Esimene lumi. Autor/allikas: Juhan Hepner
ilm

Ööl vastu teisipäeva võib Eesti sisemaal lund lisanduda 5 kuni 10 sentimeetrit. Päeval haarab väikese pöörise oma rüppe kaugemal idas olev madalrõhkkond ning lõuna poolt sirutub Baltimaade kohale kuivema õhuga kõrgrõhuhari.

Öö vastu teisipäeva on enamasti pilves. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Tuul on nõrk ja muutlik, rannikul puhub põhjakaare tuul iiliti kuni 13, avamere lähedal kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 ja 0 kraadi vahel, rannikul on sooja kuni 3 kraadi.

Hommik on Ida-Eestis mitmel pool tiheda lume- ja lörtsisajuga, Lääne-Eestis on selgimisi ja lörtsi ning vihma sajab üksikutes kohtades. Teeolud on paljudes kohtades kehvad. Puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Ennelõunal sajab mitmel pool lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Pärastlõunal mandril pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub põhja- ja loodetuul 2 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis, pärastlõunal läänekaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi, pärastlõunal temperatuur langeb.

Kolmapäeva öö on sajuta, hommikul levib tihe vihma- ja lörtsisadu saartelt mandrile ja läheb üle lumeks. Öösel on külma on 3 kuni 9 kraadi, rannikul on õhutemperatuur null kraadi ümber, päevane õhutemperatuur on -3 kuni +5 kraadi.

Neljapäeval on sajupilvi rohkem Lääne-Eestis ja põhjarannikul. Öine õhutemperatuur on -3 ja +3, päevane -1 ja +4 kraadi vahel.

Reedel on talvist sadu taas laialdaselt, laupäeval sajab lörtsi ja vihma üksikutes kohtades.

Toimetaja: Marko Tooming

Järgmistel päevadel jätkub talvisem ilm

