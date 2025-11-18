X!

Tartu-Riia ekspressrong alustab sõite ilmselt veel sel aastal

Riia keskraudteejaam
Riia keskraudteejaam Autor/allikas: ERR
Elroni hinnangul on üha tõenäolisem, et kaua planeeritud Tartu ja Riia vaheline ekspressrong alustab sõitmist veel tänavu detsembrikuu keskpaigas. Rongisõit Tartust Riiga kestaks umbes 3,5 tundi, pilethind on aga veel saladus.

Tartu-Riia ekspressrongi käivitamiseks on Elron tööd teinud pikka aega. Kuigi algul pidi seesugune rongiliin alustama eelmisel aastal, kui Tartu oli Euroopa kultuuripealinn, siis praeguseks on protsess nii kaugel, et tõenäoliselt stardib uus rongiliin Tartu ja Riia vahel umbes kuu aja pärast, 15. detsembril, sõnas Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

"Täna oleme selles osas üsna kindlad, et 15. on meil saavutatav kuupäev. Läti poole peal on kokku viis peatust, neli vahepeatust ja lõpp-peatus Riia, ja Eesti poole peal sõidetakse siis tavapärast liini Valgani," rääkis Ehrenpreis.

Ehrenrpeisi sõnul tehakse praegu tööd ka selle nimel, et Eesti-siseseid rongigraafikuid nihutada nii, et Valgas rong pikalt peatuma ei jääks, vaid kihutaks üle piiri suhteliselt kohe edasi.

Sõitude alustamiseks on siiski vaja veel oodata Euroopast viimaseid "rohelisi tulesid". Praeguseks on Euroopast tulnud heakskiit ühe kahevagunilise rongi  ja selle meeskonna kasutamiseks Tartu-Riia vahel. Liini tarbeks oleks vaja kokku aga kolme seesugust rongi ja meeskonda. Kahe koosseisu suhtes praegu Euroopa menetlus veel käib, kuid Ehrenpreis avaldas lootust, et novembri lõpuks või detsembri alguseks võiks olemas olla ka kaks lisakoosseisu.

Riia raudteejaam Autor/allikas: Aron Urb/Elron

Reis Tartust Riiga kestab umbes kolm ja pool tundi. Lõplik graafik on vaja siiski veel paika loksutada peale seda, kui nii Eesti kui ka Läti poolel on raudteel taristuremonttööd tehtud.

"Aga jämedalt kella kolme paiku Tallinnast rong stardiks, oleks poole kuue paiku Tartus ja pärast siis kuskil 21.15 Riias. Ja tagasi oleks siis Riiast hommikul 7.30 ja 11 paiku siis Tartus ja sealt edasi juba Eesti-sisese graafiku järgi Tallinnas," ütles Ehrenpreis.

Kui palju maksab pilet, seda Ehrenpreis praegu ei kommenteeri.

Ka eelmisel nädalal Isamaa ja Reformierakonna vahel sõlmitud koalitsioonilepingu järgi teeb Tartu linn koostööd kiire rongiühenduse nimel nii Tallinna kui ka Riia suunas. Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul aitab Tartu linn teha uuele ekspressrongile turundust.

"Oleme juba eeltööd põhjalikult teinud nii Riia linnaga kui ka rongiliinile jäävate teiste omavalitsustega, et vastastikku meie linnasid ning nende linnade turismiatraktsioone inimestele tutvustada. Rongidesse on planeeritud vastavad materjalid, aga loomulikult ka erinevad digikampaania võimalused," rääkis Klaas.

Ehrenpreis lisas, et Tartu-Riia ekspressrongi kõrval jääb käiku ka kombineeritud ühendus Tallinna ja Vilniuse vahel.

 

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

