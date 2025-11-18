WSJ: Trumpi haare vabariiklaste üle näitab nõrgenemise märke

Donald Trump on juhtinud vabariiklaste parteid raudse haardega, kuid hiljuti asus ta parteikaaslaste surve tõttu toetama süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud toimikute avaldamist. Ajaleht The Wall Street Journal hindab seetõttu, et Trumpi haare vabariiklaste üle nõrgeneb.

Trump üritas varem takistada Epsteiniga seotud toimikute avaldamist ning tema administratsiooni ametnikud kutsusid Valgesse Majja vabariiklasest Kongressi-saadiku Lauren Boeberti.

Ametnikud lootsid, et föderaalse juurdlusbüroo (FBI) direktor Kash Patel ja justiitsminister Pam Bondi suudavad Boeberti veenda, et ta loobuks esindajatekoja eelnõu toetamisest, mis kohustaks avaldama Epsteiniga seotud dokumente.

Boebert on Trumpi tulihingeline toetaja, kuid ütles ametnikele, et on mures Epsteini ohvrite pärast ning ta ei usalda varasemaid uurimisi. Hiljem märkisid mitmed ametnikud, et kohtumine osutus pigem ajaraiskamiseks.

The Wall Street Journal toob välja, et see kohtumine oli üks mitmest märgist, mis viitab Trumpi nõrgenevale kontrollile vabariiklaste üle. Lähiajal peaks ka esindajatekoda hääletama Epsteini toimikute avaldamise üle.

Hiljuti keeldusid veel Indiana osariigi vabariiklased ringkondade ümberjoonistamisest. Neid ei suutnud ümber veenda isegi Trumpi asepresident JD Vance, kes külastas isiklikult osariiki. Ka Kansase vabariiklased ei toeta ringkondade ümberjoonistamist.

Washingtonis lükkasid vabariiklastest senaatorid aga tagasi Trumpi üleskutse muuta ülemkoja kodukorda. Allikate teatel kurtis hiljem Trump oma abilistele, et vabariiklastest senaatorid ei järgi tema juhiseid.

Trump on samas juhtinud vabariiklasi alates 2016. aastast ning viimastel aastatel on parteis domineerinud ainult tema vaatenurk.

"Vaikus vabariiklaste seas on olnud nagu koer, kes ei haukunud ja nad tegid seda väga pikka aega. Ja nüüd on nad hakanud veidi ulguma. Nad astuvad justkui välja, aga teevad seda väga ettevaatlikult," ütles poliitikaanalüütik Charlie Cook ajalehele The Wall Street Journal.

Cook rõhutas siiski, et ei tasu oodata, et vabariiklased alustaksid ulatuslikku mässu. Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles, et president Trump jääb vabariiklaste vaieldamatuks juhiks ning ta saab hästi läbi Kongressis olevate vabariiklastega.

California vabariiklaste endine liider Mike Madrid, kes on nüüd Trumpi vastane, ütles samas, et parteis kasvab vastupanu Trumpile. Ta tõi esile Marjorie Taylor Greene'i tegevuse, keda Trump peab nüüd reeturiks.

Samas viitas viimane tööseisak, et Trumpi domineeriv positsioon vabariiklaste parteis ei ole muutunud. Vaid käputäis vabariiklasi, nagu Taylor Greene ja Thomas Massie, ei järginud partei pealiini. Trump on juba andnud märku, et kavatseb nende poliitilise karjääri hävitada.

Trump alustas seetõttu avalikku kampaaniat oma endise liitlase Greene'i vastu ja lubas eelvalimistel toetada tema vastaskandidaati. Ka Massie peab tõenäoliselt eelvalimistel võistlema vabariiklaste keskkontori toetatud kandidaadiga.