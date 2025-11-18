Kolmapäeval sajab nii lörtsi kui ka lund

Eeloleval ööl väheneb madalrõhkkonna mõju ning lõuna poolt sirutub üle Baltimaade kõrgrõhuhari. Mandril pilved hõrenevad ning sajuvõimalus on väiksem. Hommikuks laieneb üle Lōuna-Skandinaavia Baltimaade kohale madalrõhkkonna serv. Oodata on nii lund, lörtsi kui ka vihma. Neljapäeval katab madalrõhkkond Läänemere. Sajab lörtsi ja vihma, öö hakul Lõuna-Eestis lund ja lörtsi.

Öösel on pilvisus muutlik. Kohati sajab lund, rannikualadel lörtsi ja vihma. Mõnel pool on udu. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas läänekaare, pärast keskööd lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on -3 kuni -9, rannikul -2 kuni 2 kraadi.

Kolmapäeva hommikul sajab Lõuna-Eestis lund, Liivi lahe ääres lörtsi ja vihma. Põhja pool on taevas aga selgem ja saju võimalus väiksem. Lõunakaare tuul on nõrk, rannikul mõõdukas ning külma on 0 kuni 5, Virumaal kuni 8 kraadi. Teedel on suur libeduseoht!

Päev tuleb pilves selgimistega, sajab lörtsi ja lund, rannikualadel ka vihma. Tihedam on sadu mandri lõunaosas. Tuul puhub lõunast ja kagust, pärastlõunal ka idast 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni 1, rannikul kuni 4 kraadi.

Töönädala viimased päevad tulevad pilves selgimistega. Kui öösel sajab lund ja lörtsi, vaid rannikualadel ka vihma, siis päeval tulevad sajud alla vihma ja lörtsina.

Laupäeval on pilvisus vähene ning vihma ja lörtsi on oodata peamiselt põhjarannikul ja saartel. Pühapäeval pilvisus taas tiheneb, kuid vihma rabistab vaid saartel. Öösel langeb õhutemperatuur valdavalt miinuspoolele, päeval on aga sooja keskmiselt neljapäeval 1, reedel 3, laupäeval 2 ning pühapäeval taas vaid 1 kraad.