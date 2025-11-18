X!

Töötukassa juht: töötus on vähenenud ja prognoosid näitavad trendi jätkumist

Foto: Siim Lõvi /ERR
Töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas sõnas "Esimeses stuudios", et viimaste kvartalite lõikes on Eestis töötute arv vähenenud ning jätkab ka edaspidi vähenemist. Küll aga on Tiivase hinnangul vaja pingutada, et pakkuda inimestele rohkem vajalikke oskusi tööturul hakkama saamiseks ning tuleb leida lahendusi, kuidas rohkem noori tööle meelitada.

"Viimaste kvartalite lõikes on töötus pidevalt vähenenud ja praegu prognoosid näitavad, et see trend jätkub. Igal pool ettevõtted räägivad ühest suust seda, et on raske inimesi leida. Mulle tundub, et me oleme pigem liikumas selles suunas juba, et töötuid küll on, aga ettevõtjal on päris suur väljakutse leida endale sobivaid inimesi," lausus töötukassa juhatuse esimees Gert Tiivas.

Tiivase sõnul on töötajatel tihti puudus kindlatest oskustest.

"Siin on jälle võimalus töötukassal pingutada oma uues strateegias. Üks meie põhilisi fookusi on näiteks IT oskused, mis on tänapäeval baashügieen päris paljudel töökohtadel. Ei pea olema ainult kõrgtehnoloogiline ettevõte. On ikkagi baashügieen see, et on olemas need IT oskused ja siin on jälle töötukassa abiks," kinnitas töötukassa juhatuse esimees.

Vaatamata töötuse vähenemisele on aga noorte seas töötute arv endiselt kõrge. Pool aastat ametis olnud Tiivase hinnangul on töötukassal vaja pingutada, et noorte tähelepanu köita.

"Alustame sellest, et kus noored on? Reeglina kahes kohas - koolis või netis. Kuidas me nad sealt võimalikult kiiresti kätte saame? Töötukassa panustab päris palju sellesse, et teha karjäärinõustamist - nii klasside kaupa grupinõustamist kui ka individuaalselt. Peame lihtsalt jõudma nendeni varakult ja juba põhikoolis, et nad hakkaksid tegema targemaid valikuid, et seletada neile tööelu ja maailma natuke realistlikumalt. Eks see kõik ole elu ja endaga hakkama saamise õpetus, eesmärkide seadmise õpetus ja koolid teevad seda tööd ka. Kindlasti teevad ka seda vanemad. Seda teeme me iga päev kodus lapsevanematena, seda teevad koolid, aga siin saab ka töötukassa pingutada, et me jõuaks nende õpilasteni juba põhikoolis," sõnas Tiivas.

Lisaks tuleb Tiivase sõnul muuta noortele veebimaterjalid kättesaadavaks ja arusaadavaks.

"Selle nimel on vaja pingutada ja usun, et saame rohkem teha, et olla noorte jaoks olemas," ütles töötukassa juhatuse esimees.

Ühtlasi on Tiivase sõnul noored palju idealistlikumad kui kunagi oldi.

"Mõtleme, kuidas me oma valikuid tegime omal ajal. Kas me olime realistlikud või kas me mõtlesime neid asju nii põhjalikult läbi? Ei olnud ju alati nii. Kellel vanemad natuke nügisid ühes või teises suunas, kes läks sõbra järgi sama eriala õppima. Seal oli ju palju erinevaid faktoreid, kuidas me neid valikuid tegime. Tänapäeval on see samamoodi, aga neid valikuvariante on rohkem ja noored on idealistlikumad," selgitas Tiivas.

"Teine faktor on see, et ühiskonnana oleme saanud jõukamaks ehk noortel on ka vabadust rohkem lükata tööle minekut edasi või võtta vaheaasta ja minna kuhugi reisima. See kõik on väga tore, et need võimalused on. Seal on lihtsalt see väike asi, et sellest on päris keeruline välja tulla," lisas töötukassa juhatuse esimees.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Andres Kuusk

