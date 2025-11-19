Norstati küsitlus: EKRE kaotas nädalaga veel toetust

EKRE toetus langes nädalaga veel 1,2 protsendipunkti ning on viimase nelja nädalaga kokku vähenenud 4,7 protsendipunkti, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati erakondliku eelistuse küsitlusest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2,3 protsendipunkti. Keskerakonna toetus nädalaga ei muutunud, kuid on viimase viie aasta kõrgeimal tasemel.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 29,8 protsenti, Keskerakonda 22,1 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 13,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad SDE (12,5 protsenti), Reformierakond (10,9 protsenti), Parempoolsed (6,7 protsenti) ning Eesti 200 (kaks protsenti). Parempoolsete toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,5 protsendipunkti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 12,9 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 78,2 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 20. oktoobrist 16. novembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (29,8 protsenti) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,65 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,51 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.