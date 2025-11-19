X!

Hvostov: uuriv ajakirjandus peab eest vedama Bosnia tapaturismi avalikustamist

Välismaa
Foto: SCANPIX/Reuters/Danilo Krstanovic
Välismaa

Ajakirjanik Andrei Hvostovi sõnul levisid juba 1990. aastatel kuulujutud Bosnia sõjas toimunud inimjahiturismist. Tema hinnangul on uuriva ajakirjanduse kohustus toimunu välja selgitada.

Möödunud nädalal algatas Milano prokuratuur uurimise seoses väidetega, et Itaalia kodanikud käisid 1990. aastate alguse sõja ajal Bosnias ja Hertsegoviinas ning maksid raha, et tsiviilinimeste pihta tulistada.

Kaebuse esitanud ajakirjanik Ezio Gavazzeni sõnul maksid jõukad turistid võimaluse eest tulistada hinnakirja alusel serblaste poolt ümberpiiratud Sarajevo linnas elavaid kaitsetuid tsiviililikuid.

Ajaloolane ja ajakirjanik Andrei Hvostov rääkis raadiosaates "Vikerhommik", et jutud n-ö Bosnias toimuvast mõrvaturismist levisid juba 1990. aastatel ning ta imestas, et neid väiteid alles nüüd uurima hakati.

Jugoslaavias toimunud kodusõdadest kirjutanud Hvostov märkis, et juba 1990. aastatel liikusid kuulujutud n-ö mõrvaturismist. "Räägiti ennekõike kõiksugu välismaa palgasõduritest, aga kodusõdadega ongi niimoodi, et sinna lihtsalt tuleb kokku, ütleme otse – kõiksugu inimrämpsu, kas siis raha teenimise võimaluses või siis soovides mingeid oma psühhootilisi ja sadistikke tunge välja elada. See paraku on sõdadega kaasas käiv nähtus," rääkis ta.

Andrei Hvostov Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Hvostov tõdes, et temas tekitab meelehärmi, et on möödunud 30 aastat ja alles nüüd hakati selle teemaga tõsiselt tegelema.

"Mind väga huvitab, kuidas on sellised asjad organiseeritud," ütles ajakirjanik ja selgitas, et kui selline tegevus toimus, siis pidi selle eest vastutama n-ö korraldustoimkond, kes pidi jälgima, et turistist mõrtsukad tapsid inimesi hinnakirja alusel. "Mulle lihtsalt ei mahu pähe, kuidas see oli korraldatud," lisas ta.

"Ma natukene kahtlustan – kuna asja võttis üles kirjanik –, et siin võib-olla on mõni kirjanduslik element sees. Mul on raske ette kujutada, kuidas saab sellist asja organiseerida lahingtegevuse olukorras," ütles ta.

Hvostov tõi näite, et Gaza sõja puhul kirjutab Saksa ajakirjandus Iisraeli üksusest, mis koosneb peamiselt topeltkodakondsusega inimestest, kes on teistest riikidest vabatahtlikult sõdima tulnud. Üksust süüdistatakse relvastamata tsiviilisikute süstemaatilises tapmises täpsuspüssidega.

Saksa meedia on seal üksuses teeniva Saksamaa kodaniku tuvastanud ja tema tausta välja uurinud. "Selgub, et ta on täiesti korralik poiss olnud – korralik õpilane, mitte mingisuguseid probleeme pole koolis olnud, pigem endassetõmbunud, võib-olla natukene nohik. Praegu pannakse psühholoogilist portreed kokku, kes Gazas silmapaistnud üksuse liikmed on. Paistab, et natukene üksildased tüübid," rääkis Hvostov.

Hvostov tunnistas, et kahtleb, kas Bosnias toimunud arvatava mõrvaturismi korraldajad vastutusele võetakse.

"Lääne-Balkani riikides oma sõjakurjategijaid ikkagi varjatakse hoolsasti, kuni tänase päevani ei taheta välja anda," ütles Hvostov. "Aga need, kes need Lääne-Euroopa rikkad nii-öelda mõrvaturistid, kes seal käisid – kes neist elus on, ma loodan, et nad saadakse kätte."

"Hästi suured lootused on praegu siiski uurival ajakirjandusel. Minu põhilootus ongi tegelikult seal, et nad nüüd võtavad nagu buldogid sellest asjast kinni ja enam lahti ei lase," sõnas Hvostov.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Vikerhommik", intervjueerisid Taavi Libe ja Kirke Ert

Samal teemal

UUS HOOAEG

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:40

Naiste tugikeskused saavad järjest vähem riigi tuge

10:35

Soomet võib ähvardada eelarvepuudujäägi tõttu Euroopa Liidu menetlus

10:23

Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas Uuendatud

10:15

Keskerakond soovib tuua Kohtla-Järvet juhtima Max Kauri Uuendatud

10:15

Soome metsaomanikud muretsevad kliimamuutuste mõju pärast metsadele

10:10

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

10:09

Galerii: Tallinnas esilinastus Eestis filmitud Hollywoodi märul

09:46

Galerii: välisminister avas New Yorgis Ernst Jaaksoni nime kandva tänavaosa

09:45

Tööandjad valitsusele: loobugem kliimaseadusest

09:44

Otse kell 11.15: erikomisjon arutab Maardu ja Tallinna lepinguid Bessediniga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.11

Rahvusvahelise pilveteenuse rikked segavad mitme asutuse tööd Uuendatud

18.11

Eesti poeriiulitel toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus lõpetab sportlaskarjääri

18.11

Kallas lükkas tagasi von der Leyeni idee uue luureasutuse loomiseks

18.11

Sõja 1364. päev: Ukraina ründas okupeeritud Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama Uuendatud

17.11

Pensionide väljamaksmise kuupäeva muutmine ei ole vastuolus hea halduse tavaga

10:23

Axios: USA ja Venemaa peavad salakõnelusi sõja lõpetamiseks Ukrainas Uuendatud

18.11

ERR-i nõukogu erakorralisel koosolekul otsuseid ei teinud Uuendatud

18.11

Väike-Maarjas sadas öösel maha 24 sentimeetrit lund Uuendatud

18.11

PPA tühistas Isa Khalilovi elamisloa

ilmateade

loe: sport

10:10

Veesaar ja Vaaks aitasid koduülikoolid võidule

09:42

Glinka loobus Bergamo turniirist

09:14

Väljakule naasnud LeBron James tegi NBA ajalugu

08:40

Keila Coolbet sai Põhja-Euroopa liigas neljanda kaotuse

loe: kultuur

10:09

Galerii: Tallinnas esilinastus Eestis filmitud Hollywoodi märul

09:24

Keelesäuts. Hinge pealt ära

18.11

Galerii: Tallinnas esines elektroonilise muusika legend Kraftwerk

18.11

Pärnu kunsti aastanäitus toob linnagaleriisse 61 kunstniku värske loomingu

loe: eeter

09:38

Contra: Eesti ja Läti kirjandusklassikas on üllatavaid paralleele

08:30

New Yorgis endanimelise galerii omanik Margot Samel: konkurents on ülitihe

18.11

Kiibus: enda elutööd käest anda tundub võimatu

18.11

Psühholoog: pikaaegseid paare hoiavad koos kannatused ja ühised huvid

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (19.11.2025 09:00:00)

18.11

Päevakaja (18.11.2025 18:00:00)

18.11

Järvan lubab Tallinna liinimuudatustega edasi minna

18.11

Poodides toimub pakenditega varjatud hinnatõus

18.11

Eesti Energia gaasielektrijaama ehitab Iisraeli ettevõte

18.11

Zelenski kohtub Istanbulis USA eriesindajaga

18.11

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis määrati kolmas karistus

18.11

Raadiouudised (18.11.2025 15:00:00)

18.11

Jaapani peaministri sõnavõtt ärritas Hiinat

18.11

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo