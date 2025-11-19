Hvostov: uuriv ajakirjandus peab eest vedama Bosnia tapaturismi avalikustamist

Möödunud nädalal algatas Milano prokuratuur uurimise seoses väidetega, et Itaalia kodanikud käisid 1990. aastate alguse sõja ajal Bosnias ja Hertsegoviinas ning maksid raha, et tsiviilinimeste pihta tulistada.

Kaebuse esitanud ajakirjanik Ezio Gavazzeni sõnul maksid jõukad turistid võimaluse eest tulistada hinnakirja alusel serblaste poolt ümberpiiratud Sarajevo linnas elavaid kaitsetuid tsiviililikuid.

Ajaloolane ja ajakirjanik Andrei Hvostov rääkis raadiosaates "Vikerhommik", et jutud n-ö Bosnias toimuvast mõrvaturismist levisid juba 1990. aastatel ning ta imestas, et neid väiteid alles nüüd uurima hakati.

Jugoslaavias toimunud kodusõdadest kirjutanud Hvostov märkis, et juba 1990. aastatel liikusid kuulujutud n-ö mõrvaturismist. "Räägiti ennekõike kõiksugu välismaa palgasõduritest, aga kodusõdadega ongi niimoodi, et sinna lihtsalt tuleb kokku, ütleme otse – kõiksugu inimrämpsu, kas siis raha teenimise võimaluses või siis soovides mingeid oma psühhootilisi ja sadistikke tunge välja elada. See paraku on sõdadega kaasas käiv nähtus," rääkis ta.

Andrei Hvostov Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Hvostov tõdes, et temas tekitab meelehärmi, et on möödunud 30 aastat ja alles nüüd hakati selle teemaga tõsiselt tegelema.

"Mind väga huvitab, kuidas on sellised asjad organiseeritud," ütles ajakirjanik ja selgitas, et kui selline tegevus toimus, siis pidi selle eest vastutama n-ö korraldustoimkond, kes pidi jälgima, et turistist mõrtsukad tapsid inimesi hinnakirja alusel. "Mulle lihtsalt ei mahu pähe, kuidas see oli korraldatud," lisas ta.

"Ma natukene kahtlustan – kuna asja võttis üles kirjanik –, et siin võib-olla on mõni kirjanduslik element sees. Mul on raske ette kujutada, kuidas saab sellist asja organiseerida lahingtegevuse olukorras," ütles ta.

Hvostov tõi näite, et Gaza sõja puhul kirjutab Saksa ajakirjandus Iisraeli üksusest, mis koosneb peamiselt topeltkodakondsusega inimestest, kes on teistest riikidest vabatahtlikult sõdima tulnud. Üksust süüdistatakse relvastamata tsiviilisikute süstemaatilises tapmises täpsuspüssidega.

Saksa meedia on seal üksuses teeniva Saksamaa kodaniku tuvastanud ja tema tausta välja uurinud. "Selgub, et ta on täiesti korralik poiss olnud – korralik õpilane, mitte mingisuguseid probleeme pole koolis olnud, pigem endassetõmbunud, võib-olla natukene nohik. Praegu pannakse psühholoogilist portreed kokku, kes Gazas silmapaistnud üksuse liikmed on. Paistab, et natukene üksildased tüübid," rääkis Hvostov.

Hvostov tunnistas, et kahtleb, kas Bosnias toimunud arvatava mõrvaturismi korraldajad vastutusele võetakse.

"Lääne-Balkani riikides oma sõjakurjategijaid ikkagi varjatakse hoolsasti, kuni tänase päevani ei taheta välja anda," ütles Hvostov. "Aga need, kes need Lääne-Euroopa rikkad nii-öelda mõrvaturistid, kes seal käisid – kes neist elus on, ma loodan, et nad saadakse kätte."

"Hästi suured lootused on praegu siiski uurival ajakirjandusel. Minu põhilootus ongi tegelikult seal, et nad nüüd võtavad nagu buldogid sellest asjast kinni ja enam lahti ei lase," sõnas Hvostov.