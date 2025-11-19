Raik koostööst Stalnuhhiniga: oleme oma kaklused ära kakelnud

Katri Raigi valimisliit ja Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri sõlmisid Narva uue koalitsioonileppe, mille järgi saab linnapea koha Katri Raik ja volikogu esimeheks Mihhail Stalnuhhin.

Ajakirjanik uuris, kuidas saab toimida koostöö eestimeelse Raigi ning Stalnuhhini vahel, kes visati Keskerakonnast välja, kuna ta nimetas Eesti valitsust Nõukogude Liidu monumentide teisaldamise tõttu "fašistideks".

"Oleme Mihhail Stalnuhhiniga nagu vanaldane abielupaar, oleme oma kaklemised elus ära kakelnud, laseme üksteisele öelda, mida teine ütleb, rehmame natuke käega ja vaatame, et elu läheb edasi," vastas Raik.

Raigi sõnul tegelevad koalitsioonipartnerid linnale oluliste küsimustega ning püüavad omavahel vältida teemasid, mis puudutavad eestikeelsele haridusele üleminekut või suhtumist valitsusse.

"Võib-olla on isegi hea, et need vaated on nii kardinaalselt erinevad, sest see sunnib kogu aeg pingutama, otsima kompromissi, selgitama. Midagi ei saa võtta lihtsalt pähe ja teha ära. Mina näen selles ka plusse. Vaieldamatult väga paljudes asjades on meil Mihhail Stalnuhhiniga kardinaalselt erinevad seisukohad," sõnas Raik.

Ajakirjanik küsis, kas Raik on tuttav Stalnuhhini Youtube'i kanali sisuga, kus ta nimetab Eesti võime "natsideks" ja räägib, et Eesti valitsuse peale ei saa loota.

"Mina ei ole Mihhail Stalnuhhini Youtube'i kanali andunud kuulaja. Minu kuuldes ta selliseid väljendeid viimasel ajal kasutanud ei ole ja tõesti ma ei tea, mida ta oma kanalis räägib," vastas Raik.

Ta rõhutas, et Narvas on koalitsiooni loomine väga keeruline.

"Ma annan endale täiesti aru, et kasutan praegu mõnevõrra ebakorrektset väljendit, aga minu meelest on kohalik Keskerakond ja Mihhail Stalnuhhini valimisliit üsna sarnase – vahel kasutatakse ka väljendit "ühe tagumiku kaks kannikat". Ei ole väga lihtne teha koalitsiooni. Ühel poolel on inimesed, keda me paremini teame, me oleme omavahel tuttavad," sõnas Raik.

Ta märkis, et Stalnuhhini lubadused peavad, kuid seda ei saa öelda kohalike keskerakondlaste kohta.

Eesti Ekspress kirjutas kaks aastat tagasi, et Narvas tuleb sageli poliitilistes kokkulepetes kasutada nn präänikuid.

"Narvas ei elata kõige rikkamal viisil, meie volikogu liige saab 80 protsenti alampalgast, mis meil on aasta-aastalt tõusnud ja üldiselt on koalitsioonisaadikud, ka mina, mõne linna asutuse või linnaettevõtte nõukogu liikmed. Sellised präänikud tõepoolest meil välja jagatakse," ütles Raik.

"Rahasummas on see siis umbes 1000 eurot kuus pangaarvele, mis on tõesti tavaline," tõi ta näite. "Ma ei ütle, et see on ainult Narvas nii, meist tõesti räägitakse palju selles võtmes. Veel neli aastat tagasi oli Narva sellise poliitilise korruptsiooni pealinn, eelmise nelja aasta jooksul ei olnud meil Narvas ühtegi korruptsioonilugu. Mina olen selle üle väga uhke. Me liigume teistmoodi poliitilise kultuuri poole – aeglasemalt, kui näiteks mina tahaksin, aga me siiski oleme sinna teel."

Esmaspäeval kirjutas Õhtuleht, et Narva valimistel esines anomaaliad, mis viitavad häälte ostule. Artiklis on mainitud, et Aleksandr Pahhomovi juhitud linnaelamu töötajad käisid ühiselamutes sülearvutiga toast tuppa ja aitasid klientidel "õigesti hääletada", ähvardades neid vastasel juhul elamust välja visata.

Raik tõdes, et on Narvas elanud 26 aastat ning kogu selle aja jooksul on räägitud, et ühiselamus kaubeldakse häältega. "Aga seda tõestada saab tõesti ainult politsei. Minule teadaolevalt ei ole Narvas alustatud ühtegi kriminaalasja või kedagi üle kuulatud. Nii et kui seda ei tule, siis jääbki see ainult legendiks," lisas ta.

"Selles artiklis kahtlusalusena nimetatud Oleg Jesseljunas ongi see mees, kes vahepeal vahetas poolt ja läks Keskerakonda, kus talle siis väidetavalt lubati kaitset. Ma täpselt ei tea, mida see tähendab," sõnas Raik.

Raigi sõnul ei tea isiklikult ühtegi inimest, kes oleks Narvas hääli ostnud või müünud, kuid ta lisas, et on selle kohta Facebookist lugenud.

Ajakirjanik küsis, kas seniks, kuni ei ole algatatud ühtegi kriminaalmenetlust või esitatud kahtlustust, ei järgne linnavolinikele linnapea või tema koalitsioonipartneri poolt tagajärgi.

Raik märkis, et saab Aleksandr Pahhomoviga rääkida, kuid rõhutas, et linnavalitsus ei ole uurimisorgan. "Ta on ka vestelnud oma poliitilise jõu juhi Mihhail Stalnuhhiniga ja Aleksandr on minu teada kinnitanud, et ta ei ole midagi sellist teinud," lausus ta.