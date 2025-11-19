X!

Taani sotsiaaldemokraadid kaotasid saja-aastase võimu Kopenhaageni üle

Taani pealinn Kopenhaagen
Taani pealinn Kopenhaagen Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul
Taanis toimusid kohalikud valimised ja peaministri Mette Frederikseni juhitud vasaktsentristlik sotsiaaldemokraatlik partei kaotas saja-aastase võimu pealinna Kopenhaageni üle.

Frederiksen tunnistas, et partei kaotas oodatust rohkem toetust. Sotsiaaldemokraadid on endiselt Taani suurim partei kohalikul tasandil, kuid nende toetus langes riigis 28,4 protsendilt 23,2 protsendile.

Sotsiaaldemokraadid said Kopenhaagenis vaid 12,7 protsenti häältest, mis on kolm protsendipunkti vähem kui eelmistel valimistel. Sotsiaaldemokraatide kandidaat Pernille Rosenkrantz-Theil ei saanud vajalikke hääli kokku ja linnapea kohale asub Sotsialistliku Rahvapartei juht Sisse Marie Welling.

Frederiksen tõi oma partei populaarsuse languse põhjuseks välja tõusvad toiduhinnad ja regionaalse ebavõrdsuse. Lisaks Kopenhaagenile said sotsiaaldemokraadid lüüa veel Frederikshavnis, Køges, Fredericias, Gladsaxes ja Holstebros.

Sotsiaaldemokraadid on Kopenhaagenis võimul olnud üle saja aasta ning hoidnud linnapea ametikohta alates selle loomisest 1938. aastal. Ka Rosenkrantz-Theil tunnistas kaotust ja teatas, et temast ei saa linnapead. 

Viimaste valimistulemuste põhjal kontrollivad sotsiaaldemokraadid nüüd 26 omavalitsust, varem kuulus nende võimu alla 44 omavalitsust. Kokku on Taanis 98 omavalitsust. 

Frederiksen ütles, et võtab viimase valimistulemuse eest vastutuse.

"Ma kannan alati vastutust selle eest, mis sotsiaaldemokraatidega juhtub, see on nii ka täna," ütles Frederiksen valimisõhtul peetud kõnes. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Guardian/Yle

