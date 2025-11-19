Keskerakond ja Isamaa lubavad Tallinnas planeeringuid kiirendada

Tallinna koalitsiooniläbirääkimistel osalevad Keskerakond ja Isamaa erakond tutvustasid kokkuleppeid, mis puudutavad linnavara ja ettevõtluse punkte. Erakonnad näevad planeeringute kiirendamist ja bürokraatia vähendamist.

"Tallinn peab olema oma vara heaperemehelik valdaja – see saab olema loodava linnavõimu selge põhimõte," lausus Keskerakonna läbirääkimiste delegatsiooni liige Lauri Laats.

"Kuid samamoodi peame vaatama pealinna rolli üle-Eestiliselt, näiteks suurima turismisihtpunktina, mistõttu on vanalinna arendamine nii turismisihtpunkti, aga ka elukoha ja ettevõtluspaigana meie fookuses. Ning muidugi saame ühiselt aru, et pealinnas toodetakse ligi pool Eesti SKT-st ja see tähendab, et olukorras, kus riik ei ole suutnud riigi majandust käima tõmmata, peab Tallinn oma õla alla panema. Kiirendame planeeringuid ja lähtume suhtluses ettevõtjatega eesmärgist vähendada bürokraatia miinimumini," lisas ta.

Samas ütles Laats, et plaanis on kasutusele võtta mõõdikud, et mõõta ettevõtjate rahulolu linnaga. Lisapersonali palkama hakata ei ole Laatsi sõnul plaanis.

Laatsi sõnul on loodava koalitsiooni eesmärk suure konverentsikeskuse loomine linnahalli. Ta märkis, et ehitusekspertiis on toonud välja, et kandvad konstruktsioonid on tugevad. Konverentsi keskuse ehitamine saab tema sõnul toimuda koostöös erasektoriga.

Lisaks lubab Laats töötada välja laenukäenduse programmi noorperedele kinnisvara soetamiseks.

Isamaa esindaja Sven Sester ütles, et majanduse ergutamise mündi teine pool on linna enda võimalikult vähene sekkumine ettevõtlusesse.

"Sõnastame koalitsioonileppes selle, et linn tegeleb ise ettevõtlusega vaid olukordades, kus see on strateegiliselt vältimatult vajalik. Kui on toimiv turg, siis puudub avalikul sektoril põhjus ise seal figureerida. Ühtlasi töötame välja pikka vaadet käsitleva linna kinnisvarastrateegia ning vajadusel väärtustame linnale kuuluva kinnisvara, eriti täna jõudu seisvad krundid, et leida neile kas rakendus avaliku funktsiooni täitmiseks või võõrandame need avaliku enampakkumise läbi, et linn saaks areneda," rääkis Sven Sester.

Sesteri sõnul loob linn Tallinna majanduskasvu nõukogu ja hakkab kaasama ettevõtlusorganisatsioone.

Täiendavalt leppisid läbirääkijad kokku, et Tallinn ei tõsta olemasolevaid ega rakenda uusi kohalikke makse.