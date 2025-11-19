X!

Neljapäeval sajab Lääne-Eestis lörtsi ja vihma

Lörtsisadu.
Lörtsisadu. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Euroopa õhuruumi on hõivanud hiiglaslik madalrõhuala, mille põhimootor on Põhja-Venemaa kohal.

Selle lääneserva mööda on põhjalaiuste külm tunginud lõunasse kuni Vahemereni. Skandinaavias, Soomes ja Eestis jäi ka päeval temperatuur miinustesse, Briti saartel ja Kesk-Euroopas tõusis vaid kraad-kolm üle nulli. Lähipäevil jäävad ilma tegema madalrõhkkonnad, mis toovad alla nii lund, lörtsi kui ka vihma.

Neljapäeval hõivab Läänemere õhuruumi madalrõhkkondade tandem, mis kolib Taani väinade ja Põhjamere äärest Läänemerele. Edela-, lõunavoolus kandub öö hakul meile sajupilvi, millest tuleb lund ja lörtsi, sekka ka vihma. Pärast keskööd on lörtsi- ja vihmahooge põhiliselt Eesti lääneservas ja seda ka päeval. Kesk- ja Ida-Eesti saavad suurema sajuta läbi. Lõunakaare tuul tugevneb. Õhumass on pisut pehmem ja temperatuur on ööpäevaringselt -3..+3 kraadi piires.

Reedel tuleb madalrõhkkond Eesti külje alla ja sajupilved laienevad üle maa – öösel sajab mandri sisealadel lund, saartel ja läänerannikul ka lörtsi ja vihma, päeval lisandub enamasti lörtsi, sekka poetab ka vihma. Öö on sisemaal napilt miinuses, päev kraad-kolm plussis.

Eeloleval ööl sajab mõnel pool lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Paiguti on udu. Tuul puhub enamasti lõunakaarest 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -2..+1, rannikul kuni +3 kraadi.

Hommikul sajab enamasti Lääne-Eestis lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Lõuna- ja kagutuul on sisemaal mõõdukas, rannikul ulatub puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0..+3 kraadi.

Päeval sajab Lääne-Eestis vahetevahel lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Ida pool võib vaid üksikuid kergeid lume- või lörtsihooge tulla. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul kuni 11, puhanguti 16 m/s, pärastlõunal tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1..+3 kraadi.

Reedel sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Öö on napis miinuses, päev mõni kraad plussis. Laupäeva päev on selgema taevaga. Aga ilm on kõle, sest tuul on tugev ja nii öö kui päev on miinustes.

Pühapäev on pehmem ja nullilähedane. Vihma ja lörtsi saab eelkõige Põhja-Eesti.

Neljapäeval sajab Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, idatiib on suurema sajuta.

Toimetaja: Mari Peegel

