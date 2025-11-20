Gretski: Trumpi silmis muutus Ukraina nõrgemaks ja ta suurendas neile survet

USA on pakkunud Ukrainale välja rahuplaani, milles nõutakse väidetavalt territooriumi loovutamist ja suurt vägede vähendamist. Ekspertide sõnul on selline plaan Ukrainale täiesti vastuvõetamatu, kuid samas rõhutatakse, et tegemist võib olla ka meediamüra või infooperatsiooniga.

Väidetavat 28-punktilist rahuplaani pidi kolmapäeval Türgis Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile tutvustama USA presidendi erisaadik Steve Witkoff. Kohtumine lükati aga edasi, kui sai selgeks, et ukrainlased sellega mitte mingil juhul ei nõustu.

"Väga raske on ette kujutada, et Ukraina saab sellega üldse kaasa minna, sest kui sinult nõutakse kahe ja poole kordset vägede vähendamist, kui sinult nõutakse, et sul relvi ei tohi teatud tüüpi olla, mis natukene kaugemale Venemaa territooriumile ulatuks, kui sinult nõutakse, et sa pead oma suveräänsuse sisuliselt ära andma... Selliste punktidega ei saa Ukraina kuidagi kaasa minna," ütles julgeolekuekspert Raivo Vare.

Lisaks nõutakse Ukrainalt meediasse lekkinud informatsiooni järgi ka territoriaalseid järeleandmisi, millest on Venemaa varem korduvalt rääkinud. Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul võib plaan olla ameeriklaste katse midagigi laiemaks aruteluks lauale panna.

"Need kaks poolt ei saa oma nägemust ligilähedaseltki tuunida plaanile sarnaseks. Välja arvatud juhul, kui rindel jõud otsa saab. Selletõttu ma ütleks, et USA üritab sellist lähenemist, aga kas see, mida me meedias näeme, nüüd tegelikult on kõnealune plaan või on see lihtsalt mingisugune müra, siis selle kohta lõplikku hinnangut anda on väga raske," lausus Saks.

Isegi, kui USA mõtles tõsiselt sellise plaaniga Ukraina juurde kosja minna, siis pärast meedias ilmunud lõike, on see mull Saksa arvates kindlasti lõhkenud. Ta rõhutas, et ameeriklased on tegelikult viimasel ajal pannud Venemaa päris tõsise surve alla, mistõttu oleks nende poole kaldu rahuplaan arusaamatu.

"Selle oleks saanud niisama ka kokku leppida ilma seda survet üles ehitamata, sest Venemaa on enamiku nende punktidega täiesti nõus, et need lihtsalt Ukrainale peale suruda. Ütlen ausalt, et ma ei näe siin tugevat loogikat nende erinevate elementide vahel ja kes seda meediamüra teeb, on nagu omaette küsimus," sõnas Saks.

Selge on aga see, et Venemaa üritab taaskord ameeriklastele näidata, et nemad on rahuks valmis.

"Venemaa eesmärk on, kui mitte midagi muud, siis vähemalt hoida Trumpi ja Ameerika administratsiooni läbirääkimiste protsessis sees, et nad välja ei tõmbuks, sest siis tulevad sanktsioonid," ütles Vare.

Samal ajal on Trumpi jaoks Ukrainas rahu saavutamine endiselt äärmiselt oluline. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Igor Gretski rõhutas, et viimastel nädalatel on aga toimunud mitu sündmust, mis nõrgestasid USA silmis just Ukraina positsiooni, sealhulgas korruptsiooniskandaal.

"Trump usub, et Ukraina muutus nõrgemaks ja ta suurendas neile survet. Kui vaadata, mis on 28-punktilisest plaanist meediasse lekkinud, siis sellega on nõustutud varasemast veelgi rohkemate Venemaa soovide ja nõudmistega," lausus Gretski.