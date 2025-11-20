Peterburis rünnati pühapäeval Poola suursaadikut

Diplomaadi sõnul piiras rühm venelasi, kes skandeerisid Poola- ja Ukraina-vastaseid loosungeid, ta pühapäeval Peterburis ümber.

Krajewski selgitas, et sellised juhtumid on sagedased, kui ta reisib väljaspool Moskvat, et kohtuda Poola diasporaaga ja külastada mälestuspaiku. Ta rõhutas, et need sündmused hõlmavad alati organiseeritud, hästi ettevalmistatud rühmi, kes skandeerivad vaenulikke loosungeid.

"Tegemist on isehakanud teenistusaktivistidega, kes väidavad end kaitsvat Vene Föderatsiooni, mis on nende arvates ohus," ütles Krajewski. Suursaadiku sõnul ületab selline käitumine kõik diplomaatilistes suhetes vastuvõetavad piirid.

Poola riiklikule uudisteagentuurile PAP antud kommentaaris avalikustas Krajewski, et järjekordne vaenulik tegu leidis aset, kui ta kõndis Peterburi peatänaval, Nevski prospektil. Rühm provotseeris teda esmalt verbaalselt, enne kui üritas teda füüsiliselt rünnata.

"Tänu saatkonna töötajate professionaalsele käitumisele füüsilist rünnakut ei toimunud," ütles Krajewski. Ta rõhutas, et juhtum oli tahtlik, kuna loosungeid hüüdvad organiseeritud rühma ei saa pidada juhuslikuks. Pärast juhtunut saatis suursaadik Vene võimudele ametliku protestinoodi.

Poola kaitseminister mõistis rünnaku hukka kui rahvusvahelise õiguse rikkumise.

"Rünnak Poola suursaadiku vastu Venemaal ei ole mitte ainult diplomaatiline skandaal, vaid ka rahvusvahelise õiguse rikkumine," ütles Poola asepeaminister ja kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta lisas, et Venemaa on näidanud, et ta ei ole huvitatud suhete normaliseerimisest Poolaga.

"See on skandaalne käitumine, mis ületab järjekordse diplomaatiliste normide piiri," ütles Kosiniak-Kamysz, lisades, et Venemaa näib olevat tahtlikult pingete eskaleerimisest huvitatud. Ta kinnitas, et Poola jätkab rahvusvahelise õiguse järgimist ja tagab oma diplomaatide ohutuse.

Välisministeeriumi pressiesindaja Maciej Wewiór kinnitas, et Poola tõstatas asja kolmapäeval kohtumisel Venemaa asjuriga.

"Vene pool tunnistas, et selliseid olukordi ei tohiks aset leida," ütles ta. Wewiór lisas, et füüsilise rünnaku suunas eskaleerunud juhtumile eelnes verbaalne provokatsioon ja see nõudis turvatöötajate sekkumist.