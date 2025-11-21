X!

Sõja 1367. päev: Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt viis inimest

Välismaa
{{1763697120000 | amCalendar}}
Venemaa droonirünnaku tagajärg Zaporižžjas
Venemaa droonirünnaku tagajärg Zaporižžjas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Välismaa

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 161 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal. Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt viis inimest.

Oluline Vene-Ukraina sõjas reedel, 21. novembril kell 13.04:

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 161 lahingut;

- Ternopilis tõusis õhurünnakus hukkunute arv vähemalt 28 inimeseni;

- FT: USA nõuab Ukraina nõustumist rahuplaaniga 27. novembriks.

EL pole veel USA 28-punktilist ettepanekut Ukraina sõja lõpetamiseks ametlikult näinud

Euroopa Liidu juhid ütlesid reedel, et neile ei ole ametlikult esitatud USA 28-punktilist ettepanekut Ukraina sõja lõpetamiseks.

"Euroopa Liidule ei ole ühtegi kava ametlikult edastatud," ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa Johannesburgis toimunud tippkohtumise eelsel pressikonverentsil.

"Avalikustati 28-punktiline kava. Me arutame olukorda nii Euroopa liidrite kui ka siin G20 kohtumise raames teiste riigijuhtidega. Samuti võtan ma ühendust president Volodõmõr Zelenskiga, et asja arutada," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Von der Leyen lisas, et Ukraina võib EL-i peale loota. 

Saksamaa välisminister Johann Wadephul ütles samas reedel, et USA 28-punktiline ettepanek Ukraina sõja lõpetamiseks ei ole tegelik plaan. 

"Minu arvates ei ole see tegelik plaan, vaid lihtsalt nimekiri teemadest. Ma usun, et nende punktide sisustamine on läbirääkivate osapoolte ülesanne," ütles Wadephul.

"Me tahame tagada, et Ukraina saaks neid punkte arutada tugevalt läbirääkimise positsioonilt. Ukraina otsustab, milliseid kompromisse ta teeb, nii nagu ka Venemaa peab omalt poolt selliseid otsuseid tegema," lisas Wadephul.

"Me ei ole siin kohtunikud, vaid Ukraina eestkõnelejad, sest Ukraina kaitseb enda ja Euroopa vabadust," märkis Saksa välisminister.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt viis inimest

Ukraina võimud teatasid, et Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžja linnas viis inimest, veel kaheksa inimest sai vigastada.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 161 lahingut

Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 161 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal.

Kui Ukraina jaoks on olukord kõige keerulisem Pokrovski suunal, siis Venemaa on aktiivne ka mujal idarindel.

Pokrovski suunas peeti 56 lahingut, Lõmani kandis toimus 10 lahingut. Vene väed üritavad vallutada ka Kostjantõnivka linna, kus toimus 23 lahingut. Zaporižžja oblastis asuvas Huljaipole suunal toimus 10 lahingut. Oleksandrivske suunal toimus 16 lahingut. 

Möödunud ööpäeva jooksul ründasid venelased Slovjanski suunas Ukraina üksusi 13 korral. Kramatorski suunas tegi vaenlane kuus rünnakut Ukraina vägede positsioonidele. 

Mujal oli rünnakuid vähem.

Rindelinn Pokrovsk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer

Ternopilis tõusis õhurünnakus hukkunute arv vähemalt 28 inimeseni

Lääne-Ukraina linna Ternopili tabanud Venemaa raketi- ja droonirünnakus hukkunute arv kerkis 28 inimeseni, nende seas on ka kolm last, teatasid Ukraina võimud. 

FT: USA nõuab Ukraina nõustumist rahuplaaniga 27. novembriks

Ukraina on tugeva surve all, et võtta kiiresti vastu sõja lõpetamise rahuplaan, mille Trumpi administratsioon töötas välja koostöös Venemaaga, teatas neljapäeval väljaanne Financial Times viidates allikatena Ukraina ametnikele.

Ajakirjanike vestluspartnerid võrdlesid USA lähenemist survega, mida avaldati Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile haruldaste mineraalide lepete raames.

Nimetuks jäänud Ukraina ametnike sõnul töötab Valge Maja agressiivse ajakava alusel, et viimistleda sõja lõpetamise ettepanek aasta lõpuks.

Märgitakse, et Ühendriikides nõutakse, et Zelenski nõustuks rahuleppega "enne tänupühi", mis tähendab 27. novembriks. Juba kuu lõpus tahab USA esitada leppe Moskvale ja viia kogu protsessi lõpule detsembri alguseks.

FT kirjutab, et Trumpi heaks kiidetud 28-punktiline rahuplaan, mille töötasid välja Ameerika ja Venemaa läbirääkijad, näeb ette Kiievi märkimisväärseid järeleandmisi. Ja need ületavad selgelt Ukraina punaseid jooni.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1050 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 163 170 (võrdlus eelmise päevaga +1050);

- tankid 11 357 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 600 (+3);

- suurtükisüsteemid 34 550 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1546 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1247 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 82 620 (+150);

- tiibraketid 3981 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 67 768 (+65);

- eritehnika 4002 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent, Reuters

Samal teemal

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:37

Siim Kallas kritiseeris Trumpi tegevust

06:59

USA tutvustab Ukraina rahuplaani Euroopale pühapäeval

00:25

Trump: Zelenskile peab meeldima USA rahuplaan Uuendatud

21.11

Itaalia pääses taas Davise karikafinaali

21.11

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

21.11

Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

21.11

TalTech peatas Posti eestvedamisel Ventspilsi võidumarsi

21.11

ETV spordisaade, 21. november

21.11

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21.11

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.11

Prokuratuur esitab Isamaale kahtlustuse seoses väidetava rahastamisega Uuendatud

21.11

Zelenski pidas telefonivestluse USA asepresident Vance'iga Uuendatud

21.11

Axios: Trumpi Ukraina rahuplaan sisaldab NATO-laadset julgeolekugarantiid Uuendatud

20.11

Ukraina teatas, et on valmis USA koostatud rahuplaani kallal töötama

21.11

Paldiski Põhjasadam vahetas omanikku

21.11

Ukraina analüütik: NATO on praegu pabertiiger

21.11

Zelenski keeldub tagandamast korruptsiooniskandaaliga seostatud tippnõunikku

20.11

Hääl: tarbija praegune võit kütusehinnas ei tohiks kedagi rõõmustada

20.11

Politsei kahtlustab maaülikooli instituudi direktorit riigihangete nõuete suures rikkumises

21.11

Sõja 1367. päev: Venemaa rünnaku tõttu hukkus Zaporižžjas vähemalt viis inimest Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21.11

Itaalia pääses taas Davise karikafinaali

21.11

Turmann EM-i eel: B-divisjon on võib-olla isegi veel natuke raskem

21.11

Marten Liiv sihib ka 1500 meetris olümpiakohta

21.11

TalTech peatas Posti eestvedamisel Ventspilsi võidumarsi

loe: kultuur

21.11

Martti Kalda tõlkis neli Vana-India näitemängu esimest korda eesti keelde

21.11

Kehtna vald soovib Järvakandist klaasikeskuse kujundada

21.11

PÖFF-i päevik | 12 näpunäidet festivali viimaseks nädalavahetuseks

21.11

Galerii: uuenduskuuri läbinud Tallinna linnaelumuuseum avab taas uksed

loe: eeter

21.11

Galerii: Tallinna Raekoja platsil ootab taas külastajaid jõuluturg

21.11

Isa elu päästnud noormees: ma ei suutnud midagi tegemata kõrval seista

21.11

EBU muudab usalduse suurendamise eesmärgil Eurovisiooni hääletusreegleid

21.11

Ant Nurhan: kavatsen jätkata ka edaspidi Eesti Laulul osalemist

Raadiouudised

21.11

Saksa valitsuse majanduse turgutamise otsused tulevad aeglaselt

21.11

Sotsiaalministeerium valmistab ette iseteenindusapteekide tulekut

21.11

Päevakaja (21.11.2025 18:00:00)

21.11

Pärnu kesklinna kavandatakse arvukalt uusi äri- ja eluhooneid

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 15:00:00)

21.11

Laupäeval sajab kohati lörtsi ja vihma

21.11

ÜRO kliimakonverentsil pole fossiilkütuste teemal kokkuleppele jõutud

21.11

Raadiouudised (21.11.2025 12:00:00)

21.11

ERR-i uus telemaja saab nurgakivi

21.11

Kantar Emor: Isamaa toetus kasvas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo