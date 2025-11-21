Zelenski keeldub tagandamast korruptsiooniskandaaliga seostatud tippnõunikku

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lükkas neljapäeval tagasi üleskutsed vabastada ametist oma mõjukaim nõunik Andri Jermak, keda on seostatud ulatusliku korruptsiooniskandaaliga, kirjutab Politico.

Juba nädala alguses avaldasid Zelenskile survet nii tema enda parteikaaslased, opositsioonipoliitikud kui ka demokraatiat edendavad kodanikuühendused, nõudes presidendikantselei juhi Jermaki tagandamist. Samas ei ole korruptsioonivastased ametkonnad kinnitanud, et mõjukas nõunik oleks seotud Ukraina energiasektoris toimunud 100 miljoni dollari suuruse altkäemaksuskeemiga.

Zelenski kohtus neljapäeva õhtul oma parlamendifraktsiooniga ja tegi seal osalenute sõnul üheselt selgeks, et ei kavatse survele järele anda.

"Seoses Jermakiga ütles president selgelt, et personaliküsimused tema kantseleis on tema isiklik asi," ütles anonüümsust palunud Ukraina parlamendiliige erakonnast Rahva Teener.

See sisemine pingeseis tekkis ajal, mil Venemaa ning mitmed USA ametnikud survestavad Kiievit nõustuma rahuplaaniga, mis näib soosivat Kremli nõudmisi. Samas väitsid ameeriklastest ametnikud Kiievis ajakirjanikega vesteldes, et plaan on terviklik ega tähenda Ukraina kapitulatsiooni Venemaa ees.

"Oleme siin, et toetada ukrainlasi, nagu oleme teinud kogu selle konflikti jooksul, ning tagada, et see plaan oleks ukrainlastele kasulik," ütles USA armee pressiesindaja kolonel Dave Buttler.

Pärast parlamendikohtumist tegi Zelenski neljapäeva hilisõhtul avalduse.

"Olin kohtumisel parlamendienamuse fraktsiooniga, arutati erinevaid teemasid, ka tundlikke," ütles president, ilma Jermaki nimeliselt mainimata.

"Aga kokkulepe on ilmne – kõik peavad töötama Ukraina heaks. Sõjaaegne parlament peab toimima. Tänan kõiki, kes seda tagavad. Ja tehakse otsuseid, mis selle toimimist toetavad," lisas Zelenski.