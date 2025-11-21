X!

Nädalavahetus möödub sombuselt ja sademeterohkelt

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Saabuval ööl liigub madalrõhkkond üle Eesti itta ning seejärel saabub merelt kõrgrõhuhari. Kui öösel sajab veel vihma ja lörtsi, sisemaal kohati ka lund, siis peale südaööd lääne poolt alates taevas selgineb. Päeval eemaldub kõrgrõhuhari itta ning Põhjalahel arenev osatsüklon liigub Soome kohale. Kuna viimase kaguserv laieneb Eesti kohale, sajab kohati lörtsi ja vihma. Tsükloni mõjuväljas möödub ka pühapäev, seega ilm püsib meil sajune.

Öö tuleb pilves selgimistega. Sajab vihma ja lörtsi, sisemaal ka lund. Pärast keskööd Lääne-Eestist alates pilved ja sajuhood hõrenevad. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 2-8, iiliti 11, öö hakul rannikul loodest 5-11, iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul paiguti kuni 4 kraadi. Teedel on suur libeduseoht!

Laupäeva hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv. Kohatist kerget lörtsi- ja lumesadu on oodata peamiselt Ida-Eestis. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul kuni 5 kraadi.

Ka päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab vähest lörtsi ja vihma. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas läänekaare tuul, kuid pärastlõunal tuul tugevneb puhudes edelast ja lõunast. Õhutemperatuur on -3 kuni 1, saartel ja läänerannikul kuni 7 kraadi.

Järgnevad päevad tulevad pilves selgimistega. Kui pühapäeval sajab kohati vähest vihma ja lörtsi, siis esmaspäeval ja teisipäeval on sajud intensiivsemad ning sekka tuleb ka lund. Veidi kuivem tuleb kolmapäev, mil päev olulise sajuta möödub. Kui pühapäev tuleb võrdlemisi soe ehk keskmiselt on plusskraade 3, siis edaspidi temperatuur päev-päevalt langeb. Nii on kolmapäeval juba külma keskmiselt 3 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

