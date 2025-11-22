Saks: Euroopa peaks praegu maksimaalselt mõjutama Trumpi

Julgeolekueksperdi Rainer Saksa hinnangul on USA presidendil Donald Trumpil vale arusaam sellest, mis sõjaväljal toimub.

On ka selgusetu, mismoodi rahuleping välja näeb ja kelle vahel peaks see sõlmitama, lausus Saks.

Saks märkis, et Euroopal endal ei ole konkreetset rahuplaani, mida lauale panna, mida saaks hakata läbi rääkima ja neil pole jõudu neid läbirääkimisi praegu isegi esile kutsuda.

"Mida Euroopa praegu peaks tegema – nad peaks maksimaalselt mõjutama president Trumpi, et ei tekiks selle rahulepinguga mingit täiendavat kahju nii Ukrainale kui ka Euroopale tervikuna," ütles ta.

Euroopa liitlastele annab Trumpi administratsioon rahuplaanist esimest korda ametlikult ülevaate pühapäeval. Analüütikud kirjeldavad seda kui võta või jäta olukorda.