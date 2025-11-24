Iisraeli sõjavägi vallandas 7. oktoobri rünnaku tõttu kolm kindralit

Iisraeli kaitsevägi teatas kolme kindrali vallandamisest ning distsiplinaarkaristuse määramisest mitmele teisele kõrgele sõjaväelasele seoses nende suutmatusega hoida ära terroriorganisatsiooni Hamas rünnakut 2023. aasta 7. oktoobril.

Otsus tehti kaks nädalat pärast seda, kui relvajõudude juhataja Eyal Zamir nõudis rünnakuni viinud ebaõnnestumiste süsteemset uurimist, kuigi valitsus on avalikust survest hoolimata venitanud riikliku uurimiskomisjoni loomisega.

Vallandatud kindralite nimekirjas on kolm diviisiülemat, kellest üks teenis toona sõjaväeluure ülemana.

Pühapäeval avaldatud sõjaväe avalduses seisis, et kõik kolm kannavad isiklikku vastutust relvajõudude suutmatuse eest hoida ära Gaza sektorist lähtunud Hamasi rünnakut.

Kindralid vallandati pärast seda, kui nad olid juba ise oma ametikohtadelt tagasi astunud.

Samuti teatati distsiplinaarkaristustest mere- ja õhuväe ülematele ning meetmete rakendamisest veel nelja kindrali ja mitme kõrge ohvitseri vastu.

Selle kuu alguses avaldati Zamiri määratud ekspertkomisjoni raport, millega jõudis lõpule armee 7. oktoobri rünnakute sisejuurdlus.

Raportis jõuti järeldusele, et sõjaväeaparaadis oli esinenud "pikaajaline süsteemne ja organisatsiooniline ebaõnnestumine".

Juurdluses toodi välja ka sõjaväe "luurealane ebaõnnestumine ja suutmatus rünnakute eel häiret anda, kuigi armeel oli olemas erakordne ja kvaliteetne teave".