Riigikohus jättis esmaspäeval rahuldamata valimiskaebuse MTÜ-lt Ausad Valimised, mis tähendab, et valimistulemuse väljakuulutamisel enam takistusi pole.

Riigikohtu pressiesindaja Arno Põder teatas, et praegu on lahendamata veel üks kaebus, mis vaadatakse läbi põhiseaduslikkuse järelevalve asjana riigikohtu üldkogus.

"Selle kaebuse teemaks on vabariigi valimiskomisjoni (VVK) koosoleku kinniseks kuulutamine ja salvestamine, mistõttu ei puuduta see otseselt valimistulemusi. Antud kaebuse osas võib kohtuotsus tulla alles selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses," seisis pressiteates.

Valimisteenistuse teatel enam ei ole takistusi ja volikogu liikmeid võib asuda registreerima.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt registreerib valla või linna valimiskomisjon valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui vabariigi valimiskomisjonile ja riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. "Valimistulemused loetakse konkreetses vallas või linnas väljakuulutatuks valla või linna valimiskomisjoni otsuse avalikustamisele järgneval päeval," ütles Koitmäe.

"Valituks osutunud kandidaat, kes valimistulemuste väljakuulutamise ajal on volikogu liikme ametiga ühitamatus ametis, peab seejärel kolme tööpäeva jooksul teavitama valla või linna valimiskomisjoni, kas ta soovib osaleda volikogu töös või jätkata oma senises ametis ja mandaadist loobuda," lisas ta.

"Valla või linna valimiskomisjon kutsub valitud volikogu kokku hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamise päeva," selgitas Koitmäe.

Riigikohtusse on tänavuste kohalike valimiste teemal laekunud 53 valimiskaebust ehk kolm korda rohkem kui neli aastat tagasi. Praeguseks on lahendatud kõik otseselt hääletustulemustega seotud kaebused.

Paljud valimiskaebused on liidetud ja kohus on teinud tänase seisuga 46 lahendit, kusjuures üheksal juhul kaebus rahuldati kas osaliselt või täielikult. Ehkki valimiste korralduses leiti mitmeid puudusi, pole ükski neist olnud riigikohtu hinnangul selline, et oleks mõjutanud või võinud oluliselt mõjutada hääletustulemust.