Perling Isamaa rahastamise uurimisest: olen tunnistajana ütlusi andnud

Foto: Ken Mürk/ERR
Erakonna Parempoolsed juht Lavly Perling nimetas "Terevisioonis" kurvastavaks ja ohtlikuks Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsilla väiteid, nagu oleks Isamaa rahastamisega seotud kriminaaluurimine tema kättemaks. Ühtlasi kinnitas Perling, et on samas juhtumis ise käinud tunnistajana ütlusi andmas.

Parvel Pruunsild on andnud intervjuu, kus ta ütles, et Isamaa rahastamisega seotud kriminaaluurimine on teie kättemaksu teine osa. Olete te siis kapo ametnikele käinud juhiseid andmas, mida nad peavad uurima ja keda nad peavad uurima?

Ma vaatasin seda eile ja mul tuli kaks mõtet. Esimene mõte oli see, et mul on kahju ja kurb. Kui päriselt Eesti kõige populaarsema erakonna suurrahastaja arvab, et Eestis 30 aastat üles ehitatud õigussüsteem selliselt toimib, siis on see kurb. Miks ta seda teeb? Kas see ongi nüüd see kriminaalmenetlusest tulenev surve? Inimesed reageerivad erinevalt: kes kuidas murdub, kellel tekib eneseõigustamine, kellel tekibki tunne, et ta hakkab asju välja mõtlema ja lähebki sinna luulude maailma.

Aga tõsisem teema, mis mul pähe tuli, oli see, et see on ikkagi ohtlik ka. Kui päriselt mõelda, et Postimehe peatoimetaja või suurannetaja niimoodi mõtlevad, siis nad ju mõtlevad selliselt ka siis, kui see erakond, mida nad toetavad, on ühel päeval võimul. Nad arvavad, et nii asjad käivadki. Ei käi!

Aga oli siis Isamaa rahastamisega midagi kriminaalset, mida peab uurima?

Seda me ju ei tea. Loomulikult oli seal palju küsitavusi ja need on kolm-neli aastat tagasi ära räägitud lood. Me oleme vastanud kõikide ajakirjanike küsimustele. Muidugi olid küsimused, kust näiteks tulevad sularahad telkidesse või mingitele noortele, kellele on raha makstud. Aga meie jaoks on see neli aastat vana lugu.

Igasugust ebaseaduslikku rahastamist erakondade puhul tulebki uurida. Seal ei ole üldse küsimust.

Olete valmis ka selleks, et ka teid kutsutakse näiteks ütlusi andma või infot jagama?

Absoluutselt. Tunnistajana olen ka käinud ja oma ütlused ära andnud.

Selles samas juhtumis?

Jah. No ma eeldan, et see on seesama juhtum. Ma ei tea. Vaevalt, et seal nüüd tohutult palju juhtumeid on. Aga seda peabki tegema.

Taas kord suurt pilti vaadates, miks me oleme rääkinud erakondade rahastamisest? See peab olema läbipaistev, seal ei tohi olla puuk-MTÜ-sid, seal ei tohi olla muulasid, kes raha tassivad – see on tegelikult demokraatia küsimus, Eesti riigi tuleviku küsimus.

Keskkriminaalpolitsei viib sel nädalal läbi menetlustoiminguid – kahtlustatavana ülekuulamisi kriminaalasjas, milles uuritakse, kas erakonnale Isamaa on tehtud ebaseaduslikke annetusi, ütles eelmisel reedel juhtiv riigiprokurör Taavi Pern. Teisipäevaks on saanud kutse keskkriminaalpolitseisse erakonna Isamaa peasekretär Andres Metsoja isikus. ERR-ile teadaolevalt on politseisse kutsutud ka Parvel Pruunsild.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

