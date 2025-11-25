Macron: Prantsusmaa ei tohi Venemaa ohu ees nõrk olla

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles teisipäeval, et Prantsusmaa ei tohi olla Venemaa ohu ees nõrk ning märkis, et Moskva on võtnud varasematest aastatest palju agressiivsema hoiaku.

"Me eksiksime, kui näitaksime selle ohu ees üles nõrkust. Kui me, prantslased, tahame end kaitsta – ja see on minu ainus mure –, peame meid kõige enam ähvardava võimu vastu näitama, et me ei ole nõrgad," ütles Macron intervjuus raadiole RTL.

Eeldatavasti teeb Macron sel nädalal avalduse vabatahtliku ajateenistuse kehtestamise kohta, kuna Prantsusmaa loobus kohustuslikust ajateenistusest 1997. aastal.

Asjaga kursis olev allikas ütles uudisteagentuurile AFP, et esimesel aastal on kavas koolitada 2000 kuni 3000 inimest, eesmärgiga suurendada aja jooksul liitujate arvu 50 000-ni aastas.

Macron rõhutas siiski, et Prantsusmaal ei ole kavatsust oma noori rindele saata.

"On täiesti vajalik, vähemalt kohe, kummutada igasugune segane idee, mis viitab sellele, et me kavatseme saata oma noored Ukrainasse," ütles Macron.

Macron esines enne teisipäeva pärastlõunal toimuvat videokõnet Kiievit toetava niinimetatud tahtekoalitsiooni 30 riigi vahel.