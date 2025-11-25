Sotsiaalmeediaplatvorm X paljastas kasutajate tegeliku asukoha

Sotsiaalmeediaplatvorm X lisas uue funktsiooni, mis võimaldab kontrollida kasutajate tegelikku asukohta. Eksitava asukohaga kontosid ilmnes nii USA president Donald Trumpi tulihingeliste toetajate kui ka Gaza sektorist raporteerivate ajakirjanike seas.

Kasutaja asukohanime näeb, kui klõpsata tema profiilil konto loomise kuupäevale. Seal kuvatakse kas riik või piirkond, kus konto asub. Privaatsussätete kaudu saab kasutaja määrata, et konkreetse riigi asemel näidataks vaid piirkonda.

Asukohaandmeteni pääseb ka siis, kui klõpsata profiilil kolmele punktile ning valida "Teave konto kohta" (About this account).

Platvorm kuvab ka hoiatuse, et andmeid võivad mõjutada hiljutine reisimine, ajutine elukohavahetus ja virtuaalsete privaatvõrkude (VPN) kasutamine. Sotsiaalmeediaplatvormi tootejuhi Nikita Bieri kinnitusel on asukohateave ligikaudu 99 protsenti täpne.

Briti ringhääling BBC kirjutab, et kasutajad tõid esile näiteid Trumpi toetavatest kontodest, mis postitasid aktiivselt USA poliitikast, kuid asusid tegelikult väljaspool Ühendriike. Eksitava asukohaga oli ka osa Trumpi-vastaseid kontosid. Mõne konto postitused on kogunud miljoneid vaatamisi, meeldimisi ja jagamisi.

Näiteks jagas Trump laupäeval oma platvormil Truth Social kuvatõmmist X-i konto TRUMP_ARMY_ postitusest, milles tunti heameelt USA ülemkohtu otsuse üle, mis konto väitel lubab presidendil kurjategijad El Salvadori välja saata. Kontol on üle poole miljoni jälgija, kuid X-i andmetel asub konto Indias ning selle kasutajanime on muudetud alates 2022. aasta märtsist neli korda. Pärast info avalikuks tulekut muudeti konto tutvustust: "Indialane, kes armastab Ameerikat, president Trumpi ja Muski!"

Kasutaja FAN TRUMP ARMY Autor/allikas: X/TRUMP_ARMY_

Teine populaarne konto IvankaNews_, mis nimetab end Trumpi tütre fännikontoks ja millel on üle miljoni jälgija, paikneb X-i andmetel hoopis Nigeerias. Kasutajanime on alates 2010. aastast muudetud 11 korda. Pärast asukoha avalikustamist põhjendas konto, et "mõned meist, kes elavad väljaspool USA-d, toetavad siiralt president Trumpi liikumist". Nüüdseks paistab konto olevat suletud.

BBC tuvastas ka Trumpi-vastast sisu jagavaid kontosid, mis asuvad tegelikult väljaspool USA-d. Üks 52 000 jälgijaga konto nimetas end "uhkeks demokraadiks" ja "elukutseliseks MAGA-kütiks", kuid kustutas oma profiili, kui selgus, et konto asub Keenias.

CNN tõi esile 400 000 jälgijaga konto MAGA Nation, mis esitleb end põhimõtte "America first" kandjana ning mille voog on täis Trumpi toetavaid postitusi, sealhulgas küsitlusi ja reaktsioonide püüdmiseks loodud sisu. X-i andmetel asub konto aga Ida-Euroopas väljaspool Euroopa Liitu.

Ka Gazas toimuvat kajastavate ajakirjanike asukoht sattus küsimärgi alla

Fox News juhtis tähelepanu kontodele, mis väidavad kajastavat Iisraeli sõjakuritegusid Gazas, kuid mille tegelik asukoht on muu. Näiteks kasutaja Motasm A Dalloul (@AbujomaaGaza), kes nimetab end Gazas tegutsevaks ajakirjanikuks ja omab üle 197 000 jälgija, postitab X-i andmetel tegelikult Poolast. Dalloul lükkas süüdistused tagasi ja avaldas video, mis tema sõnul tõestas kohalolekut Gazas, kuid mitmed kasutajad väitsid, et videot on digitaalselt töödeldud.

Motasm A Dallouli kasutaja @AbujomaaGaza Autor/allikas: X/@AbujomaaGaza

Üle 600 000 jälgijaga Quds News Network (@QudsNen) märgib asukohaks Palestiina, kuid X-i andmetel tegutseb kasutaja Egiptusest. Võrdluseks – USA-Palestiina ajakirjaniku Mariam Barghouti asukohaks märgib X tõepoolest Palestiina.

Kontol Times of Gaza (@Timesofgaza), millel on ligi miljon jälgijat ja mis lubab vahendada "värskeimaid uudiseid okupeeritud Palestiinast", on tegelik asukoht X-i andmetel määratletud kui Ida-Aasia ja Vaikne ookean.

Teesklemine võib osutuda tulusaks

BBC märgib, et enamikul kõrgema profiiliga kontodest oli sinine märgis (blue tick), mis tähendab, et nad on liitunud X-i Premium-teenusega ja võivad oma postitustega raha teenida. Rahastusprogrammis osalemiseks peab kasutaja läbima isikutuvastuse kontrolli ja koguma kolme kuu jooksul vähemalt viis miljonit vaatamist.

Cornell Techi teaduri Alexios Mantzarlise sõnul võimendavad sinise märgisega kontod platvormi probleeme. "Nende kontode sinised märgised kinnitavad seda, mida me juba teadsime – X-i tasuline märgistamine on vaid tuluallikas, mitte tõsiseltvõetav isikutuvastus," ütles ta.