Gaasi hinna langus Euroopa turul Eestis hindu esialgu ei mõjuta

"Gaasi TTF-hindade languse taga on mitme teguri kombinatsioon. Esiteks on Euroopasse tulnud sel aastal oluliselt rohkem LNG-saadetisi võrreldes eelmise aastaga (kumulatiivselt aasta jooksul veidi üle 30 protsendi), ning globaalsed LNG-võimsused kasvavad järgnevatel aastatel oluliselt veelgi — see loob turupoolse surve madalamate hindade suunas keskpikas plaanis. Teiseks on lühiajaliselt nõudluse prognoos pehmenenud tänu leebematele ja tuulisematele perioodidele järgmistel nädalatel Euroopas, samas pikemaajalised talveennustused on ebaselged. Kolmandaks on rahvusvahelised poliitilised signaalid viimaste diplomaatiliste algatuste ümber ajutiselt vähendanud geopoliitilist riskipreemiat - globaalselt on elavnenud lootus Ukraina-Venemaa vaherahule, mis võiks suurendada nii nafta kui gaasi pakkumist maailmaturul," rääkis Kaasik ERR-ile.



"Elengeri kodukliendi paindliku paketi hind jääb detsembris ja jaanuaris praegusega samale tasemele 0,54 eurot/m3. Turul on muutujaid palju ja olukord ebapüsiv, pole kindel, et praegune hind püsima jääb. Riskid on olemas, et turg liigub veidi ülespoole tagasi. Hoiame kliendihinna praegu stabiilsena ja jälgime edasist arengut," rääkis Kaasik.

Gaasi hind Hollandi börsil on sel nädalal esimest korda alates 2024. aasta kevadest langenud alla 30 euro megavatt-tunni eest. Veel suvel oli see üle 40 euro.