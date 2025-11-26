X!

Isamaa avalikustas Tartu abilinnapeakandidaadid

Merle Kivest, Ulla Preeden, Priit Humal.
Merle Kivest, Ulla Preeden, Priit Humal. Autor/allikas: ERR/Erakogu
Isamaa Tartu piirkonna juhatus kinnitas Tartu abilinnapeakandidaatideks Merle Kivesti, Ulla Preedeni ja Priit Humala, kirjutas Tartu Postimees.

Isamaale jäävad loodavas linnavalitsuses haridus-, sotsiaal- ja linnamajandusvaldkonna abilinnapea kohad. Eeldatavasti asub haridusvaldkonda juhtima senine Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden, sotsiaalvaldkonda pika Tartu sotsiaaltöö teenistuse juhtimise kogemusega Merle Kivest ning linnamajandusvaldkonda omakorda endine abilinnapea Priit Humal.

Tartus tegid võimuliidu Reformierakond ja Isamaa. Sealjuures saab Reformierakond linnapea koha (Urmas Klaas) ja Isamaa volikogu esimehe koha (Tõnis Lukas).

Reformierakond on avalikustanud varem oma abilinnapeakandidaadid. Reformierakond esitas rahanduse ja linnavarade eest vastutava abilinnapea kohale Martin Beki kandidatuuri. Reformierakonna kandidaat arengu, planeeringute ja ruumiloome eest vastutava abilinnapea kohale on Kertu Vuks. 

Uue linnavalitsuse ametisse kinnitamine on kavas 4. detsembril toimuval volikogu istungil. 

