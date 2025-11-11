Tartus jaotatud abilinnapeade kohad tõid avalikkuse ette uued näod

Reformierakond esitas rahanduse ja linnavarade eest vastutava abilinnapea kohale Martin Beki kandidatuuri.

Bek on ehitusinseneri haridusega ja ettevõtluse kogemusega eluaegne tartlane. Mitu koosseisu on ta kuulunud linnavolikogu majanduskomisjoni, lisaks on ta teinud kaasa Tartu Veevärgi ja Aura Keskuse nõukogu töös.

"Koalitsiooniläbirääkimisi pidades me seadsime printsiibi, et meie pikaajaline investeerimisvõimekus peab olema hea. Me tahame, et tulud kasvaksid kindlasti kiiremini kui kulud. Kui me vaatame tagasi, millised siin viimased aastad Eesti, Euroopa ja ka Tartu linna jaoks on olnud, siis on olnud keerulised aastad, aga me oleme saanud hakkama. Aga printsiip on see, et meie investeerimisvõimekus säiliks ja pigem et seda tuleks juurde. Nendesse valdkondadesse peab sisse elama ja vaatama. Ma olen loomult kindlasti optimeerija ja ettevõtliku meelega ning viise, kuidas panustada ja neid valdkondi omalt poolt paremaks aidata, kindlasti tekib," ütles Bek ERR-ile.

Endine Elva abivallavanem ja viimastel aastatel Tartu linnavalitsuses ruumiloome osakonda juhtinud mitme kõrgharidusega Kertu Vuks on Reformierakonna kandidaat arengu, planeeringute ja ruumiloome eest vastutava abilinnapea kohale. Tema vastutusse jääb ka arhitektuuri ja ehituse osakond.

"Minu siiras südameasi ja esimene suurem asi, mida ma tahan jätkata – vaadates sellele olukorrale ka nüüd abilinnapea positsioonilt otsa – on see, et meie planeeringud ja ehitusprotsessid toimuksid võimalikult tõhusalt nii ettevõtja kui kohaliku elaniku vaates avatult ja selgelt. Ja see on minu kõige suurem ja olulisem eesmärk, et Tartu oleks mõnusalt kliendikeskne ja arenev linn," ütles Vuks.

Vuks lisas, et mitmeid häid asju on selles liinis juba algatatud: "Üks asi on see, et meie enda hea suhtluskultuur peab muutuma kiiremaks ja vahetumaks ettevõtjate ja ka kodanikega ja teisalt peab olema väga lihtsasti ja loogiliselt kättesaadav informatsioon selle kohta, millised planeeringud on menetluses, kus, kuna, millal, miks on oodatud kaasa rääkimine ja nii edasi."

Isamaa abilinnapeade nimed peaksid selguma neljapäeval vahetult enne koalitsioonileppe allkirjastamist.

Isamaa abilinnapeade vastutuseks on hariduse ja kultuuri, linnamajanduse ja ettevõtluse ning sotsiaalvaldkonnad.

Isamaa täita on volikogu esimehe ametikoht, kuhu asub Tõnis Lukas.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles paar päeva peale valimisi, et Tõnis Lukase linnapeakohast loobumine oli viga ja avaldas lootust, et olukorda saab veel muuta. Teisipäevqal ütles ta ERR-ile, et Lukas on väärikas volikogu esimehe kandidaat ning lisas, et Isamaa panustab Tartus jõudsasti linna juhtimisse.

Reinsalu sõnul on tehtud otsused poliitiline reaalsus, mille pinnalt tuleb edasi liikuda.