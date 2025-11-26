X!

Neljapäeval on oodata karget ilma

Foto: Airika Harrik/ERR
Eeloleva öö hakul on ülekaal kõrgrõhuvööndil ja suuremal osal maast on ilm veel sajuta. Õhk on karge, selgema taeva all langeb temperatuur -10 ümbrusse, vaid rannikul on veidi üle 0 kraadi. Vastu hommikut jõuavad Eesti lõunaserva läheneva madalrõhkkonna lumepilved, mis laienevad päeva peale Peipsi ümbrusse ja õhtul lahkuvad Venemaale. Õhutemperatuur püsib mandri sisealadel miinustes, rannikul on üle 0 kraadi. Tuul on nõrk õhtuni, siis algab Lääne-Eesti rannikul edelatuule tõus.

Eeloleva öö hakul on kõikjal sajuta. Paiguti võib olla udu. Vastu hommikut Lõuna-Eestis pilvisus tiheneb ja hakkab lund sadama. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, Liivi lahe ääres ulatub idakaare tuul 10 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, maa idaosas kuni -10, rannikul pisut üle 0 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis ka selgimisi, ida pool on pilvine ja Lõuna-Eestis sajab lund. Tuul on nõrk, Liivi lahel mõõdukas ja puhub idakaarest. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, Viru- ja Harjumaa idaosas kuni -10 kraadi, rannikul on napilt plussis.

Päeval on Lääne-Eestis pilvi vähem. Vaid saartel vastu Läänemerd võib veidi lörtsi ja vihma pudeneda. Ida pool on pilvine ja sajab lund, tihedam on sadu Kagu-Eestis, lisandub ligikaudu 2-5 cm lund. Õhtu poole sajupilved eemalduvad. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, õhtul tugevneb saartel puhanguti üle 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi, saartel on plussis.

Reedest alates lõõtsub jõuline tuul. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. Öö vastu reedet on veel karge, seejärel hüpleb temperatuur üle ja alla 0.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

