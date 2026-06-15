Teisipäeval sajab taas vihma

Teisipäeva ööl on Eesti madalrõhuala keskmes. Pilvisus on vähene ja vahelduv, öö hakul sajab mõnel pool hoovihma ning on udu. Päeval koondub madalrõhkkonna kese küll Loode-Venemaale, kuid Eesti jääb veel selle mõjuvälja. Pilvkate on muutlik ning kui ennelõuna tuleb rahulik ja üksikute vihmahoogudega, siis pärastlõuna juba tuulisem, laialdasemate vihmahoogude ja äikeseohuga.

Saabuv öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Öö hakul sajab kohati hoovihma ning laialdaselt tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on 5 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi.

Hommikul on taevas muutlik ning paiguti sajab vähest hoovihma. Mõnel pool on ka udu. Puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul ning sooja on 10 kuni 15 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega. Kui ennelõunal sajab vihma vaid üksikutes kohtades ja mõnel pool on udu, siis pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ja suureneb äikeseoht. Ennelõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärastlõunal puhub läänekaarest kiirusega 3-9, rannikul iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 14 kuni 20 kraadi.

Õhtul on pilvisus muutlik ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul 3-9, iiliti 12 m/s. Sooja on veel 13 kuni 17 kraadi.

Kolmapäev tuleb Eesti lääneosas vähese ja vahelduva pilvisuse ning paigutiste hoovihmadega, ida pool aga pilvisem ning tugevamate vihmasadudega. Sooja on keskmiselt 16 kraadi. Edaspidi hakkab õhutemperatuur päev-päevalt tõusma - neljapäeval on sooja keskmiselt 20, reedel 21 ning laupäeval 22 kraadi. Pilvisus on järgnevail päevil vähene ja vahelduv ning kohati rabistab ka hoovihma.