Itaalia võimud saadavad riigist välja Torinos asuva mošee juhi

Protestijad nõuavad Mohamed Shahini vabastamist
Protestijad nõuavad Mohamed Shahini vabastamist Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Marco Alpozzi
Itaalia võimud pidasid teisipäeval kinni Torinos asuva Omar ibn al-Khattabi mošee juhi Mohamed Shahini ja saatsid ta väljasaatmiskeskusesse. Ta mängis juhtivat rolli Itaalia Palestiina-meelsetes solidaarsusliikumistes ning omas mõjuvõimu sisserändajate kogukondades.

Torino politseinikud võtsid Mohamed Shahini kinni ja saatsid ta väljasaatmiskeskusesse, kus ta ootab nüüd Egiptusesse väljasaatmist. Palestiina-meelsed aktivistid ja sisserändajate kogukonnad nõuavad nüüd Mohamed Shahini vabastamist. 

Väljasaatmise määruse allkirjastas siseminister  Matteo Piantedosi ning selles nimetatakse Mohamed Shahini otseseks ohuks riiklikule julgeolekule. Tema elamisluba tühistati, Shahini toetuseks astus kiiresti välja kohalik aktivistide rühmitus Torino per Gaza. 

"Tema ainus kuritegu on Palestiina vabaduse nõudmine," teatas ühendus. Linna prefektuuri ees korraldati imaami vabastamise nõudmiseks ka meeleavaldus, protestijatega ühines sõltumatu ametiühingu Sindacato Intercategoriale Cobas kohalik haru. 

Ka mitmed vasakpoolsed opositsiooniparteid taotlevad Shahini väljasaatmise viivitamatut peatamist. 

Itaalia julgeolekuanalüütik Claudio Bertolotti ütles samas, et Shahini kinnipidamine ja väljasaatmine ei ole üksikjuhtum.

"See on osa meetmetest, mille eesmärk on võidelda mitte ainult radikaliseerumise vastu, vaid ka jälgida Hamasi ja Muslimi Vennaskonna võrgustikuga seotud organisatsioonide aktiivsust," ütles Bertolotti. 

Mohamed Shahin oli Torinos asuva Omar Ibn Al Khattabi mošee juht, ta oli elanud linnas üle 20 aasta ja tõusis Palestiina-meelsete protestide üheks peamiseks korraldajaks. Ta on öelnud, et ei saa rääkida ainult 7. oktoobrist, sest see on 80-aastase okupatsiooni ja varasemate sõdade tulemus. Leiti, et ta tõlgendas rünnakut pigem reaktsioonina, mitte kuriteona. 

Mohamed Shahini plaanitav väljasaatmine peegeldab nüüd olulist muutust Itaalia lähenemisviisis, mis varem omas sooje suhteid Araabia maailmaga, eriti palestiinlastega. 

Bertolotti sõnul on Itaalia säilitanud suhted teatud Araabia riikidega, kuid viinud oma positsiooni tihedamasse kooskõlla Iisraeli ja Ameerika poliitikaga. 

"Itaalia luure on muutunud üha valvsamaks Hamasi ja Muslimi Vennaskonna suhtes nende mõju tõttu kasvavates välismaalaste kogukondades ja poliitilise islami laiema leviku tõttu," ütles Bertolotti. 

Shahini kaitsjad toovad samas välja, et ta on Egiptuse praeguse režiimi vaenlane ning seetõttu ei saa teda sinna välja saata. Advokaat Gianluca Vitale ütles, et kui Shahin saadetakse Egiptusesse, ootab teda ees piinamine ja võimalik, et isegi surm. Advokaat Farius Jama rääkis, et Shahin on patsifist, elanud Itaalias 21 aastat ja tal pole kriminaalset tausta. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Brussels Signals, Corriere della Sera

