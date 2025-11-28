Keskerakonna kandidaat Tallinna volikogu esimehe kohale on Kõlvart

Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu otsustas esitada Tallinna volikogu esimehe kandidaadiks endise linnapea ja esrakonna esimehe Mihhail Kõlvarti. Üllatust pole, kuna Keskerakond leppis kohe koalitsioonikõneluste alguses Isamaaga kokku, et esimesed kaks aastat on linnapea viimase poolt esitatud inimene.

"Läbirääkimised uue võimuliidu moodustamiseks on olnud sisulised ja sõlmitav koalitsioonileping on põhjalik dokument, mis annab selged juhised selleks, kuidas järgmised neli aastat Tallinna linna juhtida," lausus Kõlvart. "Meie eesmärk on taastada professionaalne linnajuhtimine ning tagada stabiilsus ja töörahu."

Kõlvarti sõnul seisab linnavolikogu uuel koosseisul veel sel aastal ees töine periood.

"Pärast seda, kui ametisse on asunud uus linnavalitsus, tuleb meil hakata aktiivselt tegelema 2026. aasta linnaeelarvega. Meie üheks prioriteediks on majandusseisaku ja kõrge inflatsiooni tingimustes parandada inimeste toimetulekut. Samuti tahame pakkuda lahendusi demograafiakriisi lahendamiseks," lausus Keskerakonna esimees.

Kõlvart oli aastatel 2017–2019 Tallinna linnavolikogu esimees ja 2019–2024 Tallinna linnapea.

Koalitsioonilepingu allkirjastamine toimub esmaspäeval kell 11 Tallinna raekojas ja linnavolikogu uus koosseis peab oma esimese istungi teisipäeval kell 14.

Reedel kell 12 avalikustab Isamaa linnapea kandidaadi.