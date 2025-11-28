Oktoobri jaemüük kasvas aastaga neli protsenti

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak ütles, et jaekaubandusettevõtete müügimahu suurenemist mõjutasid eelkõige mootorikütuse jaemüügiga tegelevad ettevõtted ja ka tööstuskaupade kauplused.

"Toidukaupade kaupluste müügimahu vähenemine oktoobris aeglustus ning kahanes eelmise aasta sama kuuga võrreldes kolm protsenti. Müügimahu vähenemist mõjutas toidukaupade hinnatõus," lisas Pihlak.

Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimaht kasvas 2024. aasta oktoobriga võrreldes 25 protsenti. Müügimahu suurenemisele avaldas mõju mullune madal võrdlusbaas ja mootorikütuste hindade odavnemine, teatas statistikaamet.

Kütuse jaemüüjad pidasid oktoobris hinnasõda, mis tõi hinnad alla.

"Samas on ka oluline rõhutada, et mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügitulu ei hõlma ainult mootorikütuste müüki, vaid kogumüüki, kuhu kuuluvad ka näiteks toitlustusest ja muudelt kaupadelt ning teenustelt saadud tulu," täpsustas Pihlak.

Tööstuskaupade kaupluste müügimaht suurenes eelmise aasta oktoobriga võrreldes neli protsenti

Tööstuskaupadest kõige rohkem ehk 21 protsenti suurenes müügimaht muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga. Müügimaht kasvas veel kaheksa protsenti tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes, neli protsenti kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil ning kaks protsenti apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes.

Müügimaht vähenes kuus protsenti nii majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes kui ka muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad (kaubamajad). Posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes kahanes müügimaht viis protsenti.

Septembriga võrreldes suurenes oktoobris jaekaubandusettevõtete müügimaht kuus protsenti. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal kasvas müügimaht kaks protsenti.

Selle aasta esimese kümne kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama ajaga võrreldes kolm protsenti.