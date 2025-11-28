Saaremaa vallavolikogu valis esimeheks Kristjan Moora

Aseesimeheks valiti Terje Nepper Isamaast. Järgmisel nädalal kinnitatakse ametisse ka uus vallavalitsuse koosseis. Seni opositsioonis olnud, uus volikogu esimees kutsub volikogu konstruktiivsele koostööle.

"Eelmise vallavalitsuse ja volikogu juhatuse töö kohta me jõudsime juba opositsioonis piisavalt kriitikat teha ja ma arvan, et täna ei ole see päev, kus me peaksime tagasiulatuvalt kedagi noomima. Ikkagi täna on see päev, kus me peaksime kõiki kutsuma konstruktiivsele ja heale, üksteisemõistmise õhkkonnas tehtavale koostööle. Ja need ettepanekud, mida me tegime opositsiooni poolt ja mida eelmine vallavalitsus päevakorda ei võtnud või maha hääletas, ma loodan, et need saavad nüüd toetust," rääkis Moora.