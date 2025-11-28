Laupäeval sajab vihma ja lörtsi

Laupäeval jääb Eesti ilma mõjutama Norra põhjarannikule jõudnud madalrõhkkonna serv. Mitmel pool sajab vihma, ida pool võib sekka tulla ka lörtsi ja päeval jäävihma.

Ööl vastu laupäeva sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis sekka ka lörtsi, Kagu-Eestis on jäiteoht. Paiguti on ka udu. Puhub tugev edela- ja lõunatuul ning õhutemperatuur on -1 kuni +2, Lääne-Eestis +3 kuni +8 kraadi.

Hommik on paljudes kohtades sajune, ida pool ka lörtsine ning Kagu-Eestis võib endiselt olla jäidet. Lõuna- ja edelatuul on tugev ning õhutemperatuur püsib samas vahemikus nagu öösel ehk -1 kuni +2, Lääne-Eestis +3 kuni +8 kraadi.

Laupäeva päeval vihmasajud jätkuvad, Lõuna- ja Ida-Eestis võib sadada ka jäävihma, sadu hõreneb pärastlõunal. Tuul on endiselt tugev, puhudes rannikul iiliti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +8 kraadi. Pärastlõunal Lõuna- ja Ida-Eestis kraadid langevad ja suureneb jäiteoht.

Pühapäeva öine keskmine on küll 0 kraadi, kuid temperatuur jääb paiguti vahemikku -1 kuni +8 kraadi. Päeval on kuni 8 kraadi sooja. Öö on sajune, päev toob vaid paiguti vähest vihma ja tugevam tuul hommikuks nõrgeneb.

Detsember algab vihmase ja lörtsise ilmaga, mil öö võib olla kerges miinuses, päeval aga tõuseb õhusoe taas kuni 8 kraadini.

Ilmaprognoos teisipäevaks ja kolmapäevaks lubab vähest vihma ja keskmine õhusoe püsib plusspoolel.