X!

Laupäeval sajab vihma ja lörtsi

ilm
Jäävihm aknal.
Jäävihm aknal. Autor/allikas: Kaupo Meiel / ERR
ilm

Laupäeval jääb Eesti ilma mõjutama Norra põhjarannikule jõudnud madalrõhkkonna serv. Mitmel pool sajab vihma, ida pool võib sekka tulla ka lörtsi ja päeval jäävihma.

Ööl vastu laupäeva sajab mitmel pool vihma, Ida-Eestis sekka ka lörtsi, Kagu-Eestis on jäiteoht. Paiguti on ka udu. Puhub tugev edela- ja lõunatuul ning õhutemperatuur on -1 kuni +2, Lääne-Eestis +3 kuni +8 kraadi.

Hommik on paljudes kohtades sajune, ida pool ka lörtsine ning Kagu-Eestis võib endiselt olla jäidet. Lõuna- ja edelatuul on tugev ning õhutemperatuur püsib samas vahemikus nagu öösel ehk -1 kuni +2, Lääne-Eestis +3 kuni +8 kraadi.

Laupäeva päeval vihmasajud jätkuvad, Lõuna- ja Ida-Eestis võib sadada ka jäävihma, sadu hõreneb pärastlõunal. Tuul on endiselt tugev, puhudes rannikul iiliti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +8 kraadi. Pärastlõunal Lõuna- ja Ida-Eestis kraadid langevad ja suureneb jäiteoht.

Pühapäeva öine keskmine on küll 0 kraadi, kuid temperatuur jääb paiguti vahemikku -1 kuni +8 kraadi. Päeval on kuni 8 kraadi sooja. Öö on sajune, päev toob vaid paiguti vähest vihma ja tugevam tuul hommikuks nõrgeneb.

Detsember algab vihmase ja lörtsise ilmaga, mil öö võib olla kerges miinuses, päeval aga tõuseb õhusoe taas kuni 8 kraadini.

Ilmaprognoos teisipäevaks ja kolmapäevaks lubab vähest vihma ja keskmine õhusoe püsib plusspoolel.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:46

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

21:34

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

21:33

Järva vallas avati Eesti suurim küülikunäitus

21:30

Laupäeval sajab vihma ja lörtsi

21:25

Narva linnavalitsus jätab ohtlikuks muutunud jalgpallihalli veel suletuks

21:22

Saaremaa vallavolikogu valis esimeheks Kristjan Moora

20:51

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

20:38

Venemaa keelustas inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch

20:33

Raudsepp: linnavalitsus ei peaks häbenema seni tehtud otsuseid lahti võtta Uuendatud

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:28

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat on Peeter Raudsepp Uuendatud

11:14

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

04:26

Õiguskantsler palub kaaluda kaardirakenduste eraelulist detailsust

20:14

Ukraina korraldas õhurünnaku kolmes Venemaa regioonis Uuendatud

06:47

Putini sõnul on ta valmis kinnitama oma soovimatust Euroopat rünnata

14:58

Lauri: Reinsalu ja Kõlvart leidsid sobiva käpiku Uuendatud

10:00

Tallinna linn leidis äsja valminud Lastekodu tänaval ohtralt puudusi

17:32

Politsei kuulutas ärimees Oliver Kruuda tagaotsitavaks

27.11

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

ilmateade

loe: sport

21:46

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

21:34

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu Uuendatud

20:51

Eesti sulgpallikoondis püüab kodus pääsu EM-finaalturniirile

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

loe: kultuur

19:17

Temufis esietendub tõestisündinud loost inspireeritud vanglakomöödia

19:17

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

18:28

Tartus avatud tekstiilikunstnike liidu aastanäitus pühendub materjalile

18:20

Tallinnas esinev Kara-Lis Coverdale: minu elu ja muusika on sama asi

loe: eeter

15:14

"Piparkoogimaania" korraldaja: taina taltsutamine on maniakaalne tegevus

13:44

Apteeker: lõhenenud huuli saab ennetada vee joomise ja loodusliku kreemiga

11:52

Tartu Maratoniks treeniv Uuspõld: sportlik vorm on kehv, aga entusiasm laes

09:39

Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

Raadiouudised

18:40

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

18:35

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

18:30

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

15:45

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

15:35

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

15:20

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

12:45

Koolijuhid ootavad õpikohustuse reformi selgeid suuniseid

12:30

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:30

Tartu kavatseb toetada varahommikust Tartu-Riia bussiliini

12:30

Raadiouudised (28.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo