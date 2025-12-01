X!

Keskerakondlased hääletasid ajateenijate keelenõude kehtestamise poolt

Eesti
Keskerakondlased riigikogus.
Keskerakondlased riigikogus. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kuigi Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart kritiseeris otsust, millega kutsutakse uuest aastast ajateenistusse üksnes need kutsealused, kelle eesti keele oskus on vähemalt B1-tasemel, hääletasid riigikogu keskerakondlased ise selle poolt.

"See on juba mitmes järjestikune samm, kus praegune valitsus ütleb suurele osale Eesti inimestest, et neid pole riigile vaja ja nad justkui ei kuulu siia. Kaitseväeteenistus oli seni hea võimalus erineva taustaga noori liita, nüüd aga hoopis lõhestatakse. Meid on nii vähe, me ei saa seda endale lubada, et me osa inimesi lihtsalt minema viskame ja isoleerime," teatas Kõlvart esmaspäeva hommikul.

Kui vaadata aga eelnõu menetluse kulgu, siis võeti eelnõu vastu Keskerakonna saadikute toel. Keskerakonna saadikud ei nõudnud hääletust konkreetse muudatusettepaneku üle ning ka lõpphääletusel ei hääletanud mitte ükski Keskerakonna saadik selle vastu, sh hääletas B1 keelenõude kehtestamise poolt Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

Keelenõue kehtestati "Kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega 664 SE". Keelenõue tuli sisse muudatusettepanekuna teise lugemise eel.

See muudatusettepanek ei olnud kuhugi ridade vahele ära peidetud, vaid oli ka eraldi selgitusena välja toodud: "Selgitus: Kaitseväeteenistuse seaduses täiendatakse ajateenistusse kutsumata jätmise asjaolude loetelu, lisades sätte, mille kohaselt ei kutsuta ajateenistusse kutsealust, kes ei valda eesti keelt vähemalt B1-tasemel. Nõude kehtestamine on vajalik, kuna ajateenijate väljaõpe toimub eesti keeles ning väljaõppes kasutatakse järjest keerukamaid relva- ja sidesüsteeme ning spetsiifilisi erialaseid mõisteid. Alla B1-taseme keeleoskusega isik ei suuda korraldusi ega õppesisu piisavalt omandada, mis omakorda takistaks tõhusa sõjaväelise väljaõppe edukat läbimist."

Mitte keegi, sh Keskerakonna saadikud riigikogus, ei nõudnud hääletust ühegi muudatusettepaneku ega eelnõu üle. Teine lugemine lugemine lõpetati 5. novembril ilma hääletuseta

Kui 19. novembril toimus lõpphääletus, siis Keskerakonna kaheksast saadikust neli puudus. Hääletustulemuste protokollist selgub, et kohal olnud neljast saadikust jättis Andrei Korobeinik hääletamata, kuid poolt hääletasid Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Aleksei Jevgrafov ja Vladimir Arhipov. Poolt hääletas ka fraktsioonidesse mittekuuluv, kuid tänavu mais Keskerakonnaga taasliitunud Peeter Ernits.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:45

Rootsi ostab Patrialt veel 94 soomusmasinat

13:24

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

13:02

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

12:53

Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus Uuendatud

12:50

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

12:27

Ühe minuti loeng: kuidas saavad arvutimängud maailma aidata?

12:25

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

12:22

Tallinna uus võimuliit lubab tõsta toimetulekutoetusi Uuendatud

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.11

Sõja 1376. päev: Ukraina droonid halvasid Novorossiiski naftaterminali töö Uuendatud

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

30.11

Tallinna börsilt lahkuvad nii investorid kui kaubeldavad ettevõtted

30.11

Esmaspäeval kerkib elektri hind pärast tööpäeva lõppu väga kõrgele

29.11

Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

30.11

USA peatas sisserände kolmanda maailma riikidest

30.11

Netanyahu esitas presidendile ametliku armuandmispalve

09:53

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

12:53

Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus Uuendatud

06:30

NATO-s kaalutakse vastulööke Venemaa hübriidrünnakutele

ilmateade

loe: sport

13:24

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

12:50

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

11:48

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

loe: kultuur

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

11:39

Minu elu muutnud raamat | Sandra Saar ja "Kuu teine pool" ning "Peenar"

11:26

Suvise Kikumu kõrval toimub Jänedal tuleval aastal ka talvefestival

10:09

Lembit Peterson: liigun Pansoga sama laine peal, aga teise kogemusega

loe: eeter

13:00

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

12:11

Erik Richard Salumäe: mind väga intrigeerib mu perekonna religioosne taust

10:09

Lembit Peterson: liigun Pansoga sama laine peal, aga teise kogemusega

08:34

Lasteekraani jõulukalender üllatab iga päev uue looga

Raadiouudised

10:25

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

09:20

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

30.11

Valmis on saanud eesti-liivi sõnastik

30.11

Hiiumaal tuli kokku uus vallavolikogu

30.11

Päevakaja (30.11.2025 18:00:00)

29.11

Musta Reede kampaania suurendab Eesti e-poodide käivet mitu korda

29.11

Setomaal, Värskas toimus õpilasfirmade laat

29.11

Päevakaja (29.11.2025 18:00:00)

28.11

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

28.11

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo